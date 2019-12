Vigili del Fuoco: boccata di ossigeno l’incremento di personale operativo

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

È fresca fresca la notizia che in Friuli Venezia Giulia arriveranno nei prossimi giorni una cinquantina di nuovi Vigili del fuoco oramai al termine del corso di formazione presso le Scuole centrali antincendio di Capannelle (Roma). A renderlo noto è Damjan Nacini, segretario regionale F-VG del Conapo, Sindacato autonomo Vigili del fuoco, che dichiara “siamo soddisfatti di questo grande risultato raggiunto dopo anni di lavoro per incrementare la pianta organica dei pompieri in regione”. Il Friuli Venezia Giulia è in continua espansione con incremento anche dei vari poli industriali. “Il Conapo da tempo denuncia la carenza di personale nella nostra regione -continua Nacini, che aggiunge- queste unità, che necessariamente dovranno essere ulteriormente integrate in futuro, andranno a potenziare il dispositivo di soccorso nelle provincie di Udine,Gorizia e Pordenone”. “E’ stato un grande lavoro -conclude Nacini- per il quale ringraziamo tutte le forze politiche che hanno ascoltato le nostre richieste”.