Villaggio Coldiretti a Udine: la classe del futuro con la mostra sui rischi dei cibi spazzatura

La cerimonia di consegna dei premi Oscar Green al Villaggio di Udine si è aperta con il flash mob dei giovani della Coldiretti per lanciare un messaggio di pace rispetto ai rischi di escalation in Medio Oriente dove è divampato il conflitto tra Israele e Iran con l’attacco ai siti iraniani. Prima dell’intervento di apertura del segretario generale Vincenzo Gemsundo, i ragazzi della Coldiretti hanno esposto dei grandi cartelli con le lettere a formare la parola pace, con il disegno di una colomba. Un gesto di sensibilizzazione con l’invito a far tacere le armi ea far parlare la diplomazia e la pace, unico antidoto ai gravissimi rischi legati a un ulteriore inasprirsi dei conflitti, militari come commerciali.

Di seguito una vera e propria classe scolastica è stata ricreata all’interno del Villaggio nel segno dell’educazione alimentare e del benessere degli alunni, con la presentazione del Manifesto per l’educazione alimentare nelle scuole nel corso di un evento dedicato al cibo naturale, con un appello rivolto a Governo e regioni a lavorare fattivamente per migliorare la salute dei giovani studenti. L’appuntamento è dalle ore 9.30 di domani, sabato 14 giugno, al Villaggio Coldiretti a Udine.

Nella Loggia del Lionello sarà allestita la classe scolastica salva salute, con lo svolgimento di un’ora di lezione di educazione alimentare ai bambini, arredi sostenibili e piante per combattere l’inquinamento da anidride carbonica. Una grande mostra evidenzierà le differenze tra il cibo sano e naturale e quello spazzatura presente nelle mense e nei distributori automatici.

Alle ore 10.30, in Area Palco, l’evento su “Il cibo naturale; un patrimonio da difendere e valorizzare”. Ad aprire i lavori sarà Vincenzo Gesmundo, Segretario Generale Coldiretti, cui seguiranno gli interventi di Roberto Weber, Presidente Divulga, Felice Adinolfi, Prof. Ordinario Di Economia e Politiche Agricole Università di Bologna, Capo Area Politiche, Mercati e Supporto Strategico, Ruggero Francavilla, Professore ordinario di Pediatra presso Il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (Dim) e Responsabile dell’Unità Operativa Semplice di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica presso l’Azienda Universitaria Ospedaliera del Policlinico di Bari; Luigi Scordamaglia, Ad Filiera Italia, Stefano Patuanelli, Capogruppo Movimento 5 Stelle al Senato, Stefano Zannier, Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari, Forestali, Ittiche e Montagna FVG, Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito (intervento video). A chiudere i lavori sarà Ettore Prandini, Presidente Coldiretti.

Al Villaggio Coldiretti, che per l’intero week end animerà il centro di Udine con orario 9-22 (domenica ore 9-20), ci sarà anche il grande mercato di Campagna Amica dove sarà possibile trovare le eccellenze delle regioni italiane, con menu contadini a 8 euro e piatti della tradizione. Previsti laboratori di agricosmesi, degustazioni, lezioni sull’olio, orti didattici e agriasilo per i più piccoli, oltre agli animali delle fattorie italiane.