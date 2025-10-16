“Ville Aperte 2025”, Domenica prossima la XVIII edizione

Domenica 19 ottobre torna “Ville Aperte in Friuli Venezia Giulia” con l’apertura straordinaria al pubblico delle splendide dimore private e chiese a nord-est del Friuli Venezia Giulia, in un’area paesaggisticamente magnifica che si estende nei territori dei comuni organizzatori: Buttrio, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, Pradamano e San Giovanni al Natisone.

Le Ville, in particolare, sono veri musei di storia e arte e inoltre d’inestimabile cultura familiare. Entrare in queste dimore significa penetrare i segni che il tempo ha lasciato sul territorio come pietre miliari di un cammino. Ogni aspetto di queste residenze parla di vita e del progresso dell’uomo. Nobili nel carattere e pari per grazia e magnificenza, le Ville tra Veneto e Friuli hanno lasciato senza parole il più eloquente dei conoscitori. Imitate dentro e fuori i confini d’Italia fino all’Ottocento, il loro significato è rimasto sostanzialmente inalterato per oltre duemila anni, da quando fu elaborato dai Patrizi dell’antica Roma. È il mondo romano di fatti che genera la “cultura di villa”, il cui programma sarà splendidamente precisato nel Rinascimento in area veneta da Andrea Palladio.

Spalancare le porte di chiese, chiesette campestri e cappelle votive, edificate dall’intelligenza e dalla spiritualità, significa mettere a disposizione di tutti la cultura di questi luoghi magici, spesso inaccessibili. Si tratta di un patrimonio comune e inestimabile, di storia, arte e fede, oggi spesso sconosciuto o non sempre bene inteso, ma che sa parlare in termini moderni di uomini e vita, quella vita che continua da millenni con spirito tenace, superando guerre e distruzioni, epidemie e violenze, che mai ha lasciato libero campo alla disperazione e invece ha conservato sempre la fiducia.

Le dimore storiche e le chiese sono aperte al pubblico solo domenica 19 ottobre:

dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Ingresso e visite gratuite.

Visite guidate ogni ora dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30

La manifestazione si conclude alle ore 18.00 – L’ingresso e le visite sono gratuite.

Le seguenti ville e chiese sono aperte al pubblico:

Villa di Toppo Florio, via Morpurgo, 6, Buttrio (Ud)

Chiesa di Santo Stefano Protomartire, via Tomasoni, 3, Buttrio (Ud)

Villa Nachini Cabassi, piazza XXVII Maggio, 17, Corno di Rosazzo (Ud)

Chiesa di Santa Maria del Rosario, via Resistenza, 2, Corno di Rosazzo (Ud) – aperta solo nel pomeriggio

Villa Romano, via S. Tommaso, 8, Case di Manzano (Ud)

Chiesa di San Tommaso, via San Tommaso, 4, Case di Manzano (Ud)

Villa Agricola Pighin, via SS. Trinità, 1, Risano di Pavia di Udine (Ud)

Chiesa della Santissima Trinità, via SS. Trinità, 13, Risano di Pavia di Udine (Ud)

Villa Giacomelli, via Roma, 47, Pradamano (Ud)

Villa Merlo Dragoni, via della Libertà, 37, Lovaria di Pradamano (Ud)

Villa de Brandis, via Roma, 117, San Giovanni al Natisone (Ud)

Villa Bigozzi, via Roma, 128, San Giovanni al Natisone (Ud)