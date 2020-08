Occupazione dell’aula del Consiglio Regionale Fvg, è stata azione squadrista, non pacifica manifestazione di dissenso

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Difficile pensare che il centurione del manipolo di casapound Francesco Clun non si fosse reso conto di compiere un atto di inaccettabile violenza invadendo l'aula del Consiglio regionale del Fvg, e anche se dubitiamo ne abbia avuto contezza, il tomo ha quasi realizzato in maniera postuma quanto affermato dal suo lontano mentore Benito, quando il 16 novembre 1922, alla Camera dei deputati gonfiando il petto affermava: «Potevo fare di questa Aula sorda e grigia un bivacco di manipoli». Non un bivacco ma neppure un'aula sorda, dato che consiglieri di maggiorana e chi presiedeva la seduta sono rimasti ad ascoltare le farneticazioni del gruppetto e, in un caso, interloquendo nella maniera irripetibile che sappiamo. Non pensiamo però che ai camerati la vicenda sia sfuggita di mano come qualcuno sui social sta cercando di propagandare con fare giustificativo. E' invece giusto che capetto e soldataglia paghino le conseguenze pesanti di quanto hanno fatto e non servirà loro tentare di difendersi minacciando querele in ossequio al principio secondo cui la miglior difesa è l'attacco. E se nel caso di Clun la richiesta di licenziamento, essendo dipendente regionale, avanzata dal Partito Democratico, e non solo da quello, appare doverosa, ridicola e la difesa che si appella addirittura alla carta costituzionale. Scrive infatti in una nota il movimento triestino: “Il responsabile di CasaPound Trieste, Francesco Clun, va licenziato. Questo è il leitmotiv del Partito democratico. È solo uno dei dei numerosi attacchi a livello personale diretti verso il responsabile della sezione provinciale Francesco Clun in seguito al blitz in Consiglio Regionale della giornata di ieri”. “È emblematico come – prosegue la nota del movimento – la sinistra attacchi un impiegato chiedendo la sua testa in ambito lavorativo. Si tratta di quello stesso ambito che, una volta, la sinistra tutelava e su cui basava la propria azione politica. Invece le priorità di una certa frangia politica oggi sono ben lontane dalla tutela dei propri concittadini e, soprattutto, dei lavoratori, tanto da arrivare – attacca il movimento – alle purghe di staliniana memoria contro chi non è allineato al pensiero unico. Chiedere il licenziamento di un lavoratore per ritorsione politica – continua il comunicato – additandolo addirittura di essere un eversore, è vergognoso e viola quella stessa Costituzione che è sempre sulla bocca della sinistra quando si tratta di limitare la libertà altrui. A questo si aggiungono – prosegue il movimento – altre insinuazioni che ledono l'onore ed il decoro del responsabile triestino della tartaruga frecciata e per le quali – annuncia il movimento – tutti gli interessati saranno querelati. Ad ogni modo. questo non fa altro che rafforzare l’idea che, non riuscendo ad entrare nel merito della nostra protesta pacifica avvenuta ieri in Regione, l’unica strada percorribile sia quella degli attacchi personali e del fango”. “Precisiamo ancora una volta – sottolinea la nota – come l’intervento sia stato del tutto pacifico e non c’è stata alcuna intimidazione o atto di violenza verso qualsiasi persona lì presente destituendo, quindi, di qualsiasi fondamento di afferma il contrario. Si tratta unicamente di attacchi vergognosi diretti verso un lavoratore che, nel proprio tempo libero e al di fuori dell'ambito lavorativo, ha espresso il proprio pensiero in maniera forte ma pacifica. Ma è chiaro a tutti, anche a chi sventola la Costituzione a giorni alterni, che non è concepibile epurare una persona unicamente per aver manifestato liberamente il proprio pensiero. Su questo – conclude CasaPound Italia – è evidente che l'unico attacco alla democrazia esistente è quello di chi oggi chiede il licenziamento di un lavoratore anziché entrare nel merito dei contenuti di una protesta".

Dato conto della farneticante tesi che vorrebbe trasformare gli aggressori in vittime, che neppure con la più cieca benevolenza si può accettare, forse, qualche legale dovrebbe spiegargli che l'azione compiuta non è proprio una manifestazione di legittimo dissenso, e che il concetto di violenza non si materializza solo se scorre il sangue. Manifestazione pacifica di dissenso lo sarebbe stato se il manipolo avesse manifestato fuori dalla sede del Consiglio, per strada, ma irrompere nell'aula legislativa interrompendone i lavori è reato, senza alcun dubbio. Non fosse così la Digos della Questura di Trieste non avrebbe depositato un fascicolo in procura nei confronti dei 14 militanti di casapound che hanno fatto l'irruzione durante i lavori della sesta commissione del consiglio regionale. Dalla Questura fanno sapere che in corso l’identificazione di tutti i soggetti, utili allo scopo le telecamere di sicurezza e le numerose riprese effettuate con i telefoni da parte delle persone presenti e il fatto che i vari soggetti sono noti alle forze dell'ordine. Le ipotesi di reato sono molteplici e la procura avrà davvero l'imbarazzo della scelta. Si parte dall'interruzione di pubblico servizio (art. 340 Codice penale: Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno. Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. L’accusa altrettanto pesante che si potrebbe sommare alla precedente potrebbe essere l’invasione di edificio regolata dall’articolo 633 del Codice penale (Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da 103 euro a 1.032 euro. Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata. Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata). C'è poi l’oltraggio a corpo politico e in questo caso è prevista solo una sanzione amministrativa da mille a cinque mila euro. Va aggiunto che il presidente del Consiglio Piero Mauro Zanin ha depositato denuncia e che quindi c'è già la querela di parte che ci fa pensare che il licenziamento per il Clun potrebbe essere l'ultimo dei problemi. Ma non solo il manipolo rischia guai, infatti c'è da capire se vi sono responsabilità sul tema sicurezza dell’edificio. Se nella sede regionale di piazza Oberdan è possibile entrare liberamente ed accedere in gruppo fino a raggiungere l'aula legislativa parlare di piccola “falla” nella sicurezza, di momento di distrazione della vigilanza, è ridicolo se non offensivo dell'intelligenza dei cittadini. Se è vero che per salire ai piani è necessario fornire i documenti al personale di sorveglianza, due guardie armate, e che per effetto dell’emergenza Covid, si deve effettuare la misurazione della temperatura, i casi sono due, o vi erano delle complicità o qualcuno non ha fatto il proprio dovere e crediamo ne debba subire le conseguenze.