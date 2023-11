Violenza economica sulle donne: lunedì 6 un webinar aperto a tutti

La violenza economica è una forma subdola di violenza, spesso difficile da far emergere e combattere, ma purtroppo subita da molte donne. Può andare dal limitare l’accesso a denaro e dunque dalla dipendenza finanziaria, fino ai danni alla proprietà o ancora al non rispettare obblighi come per esempio il pagamento degli alimenti. Il Comitato imprenditoria femminile della Cciaa Pn-Ud proverà a far luce sul delicato tema in un webinar, lunedì 6 novembre alle 15. La partecipazione è gratuita, basta registrarsi su www.pnud.camcom.it per ricevere il link. I lavori saranno aperti dalla presidente del Comitato Cécile Vandenheede, quindi Claudia Segre, presidente e fondatrice di Global Thinking Foundation tratterà di indipendenza economica come diritto da difendere, della Task Force Donne al Quadrato e di educazione finanziaria come prima difesa. Del ruolo della Fondazione Well Fare Pordenone Progetto Ruth e di casi concreti parlerà Francesca Mauro, responsabile Equipe Microcredito della Fondazione Well Fare Pn. Di percorsi di affiancamento e convenzioni tratterà infine David Rossi, project manager di Progetti generativi Well Fare Pn. Le conclusioni spetteranno a Maria Lucia Pilutti, segretario generale della Cciaa.