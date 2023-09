Violenze contro le donne e femminicidi mozione di Open Fvg in Consiglio Regionale. Necessario potenziamento delle strutture rifugio e dei centri antiviolenza

“Il gravissimo incremento delle violenze contro le donne e dei femminicidi in Italia comporta la necessità di un potenziamento delle strutture rifugio e dei centri antiviolenza, di una ridefinizione integrata e pluriennale della programmazione di tutte le strutture ed istituzioni coinvolte, e di un approfondimento della formazione degli operatori direttamente e indirettamente coinvolti. Come Open Sinistra FVG, a cui si è unita la Consigliera Giulia Massolino, abbiamo quindi ritenuto di proporre un’ampia mozione in Consiglio Regionale che preveda al più presto tali azioni in armonia con le nuove specifiche per l’accreditamento previste dall’ultima Intesa Stato-Regioni del 2022. Vista l’urgenza e la gravità del tema confidiamo in un ampio consenso”

Così si è espresso Furio Honsell Consigliere Regionale di Open Sinistra FVG.

“Il tema della violenza di genere non può essere risolto con provvedimenti puramente repressivi. Non bisogna abbassare la guardia sulla prevenzione, la tutela delle vittime e di eventuali figli coinvolti, puntando anche sulla sensibilizzazione di lavoratrici e lavoratori in diversi ambiti: forze dell’ordine, insegnanti, rappresentanti delle istituzioni.” aggiunge la Consigliera Massolino del Patto per l’Autonomia, che ha aggiunto la firma alla mozione.