Violoncello protagonista domenica 14 ore 20.45, Palazzo Ragazzini, Sacile

Sarà una serata dedicata al violoncello quella di domenica 14 dicembre, quando Palazzo Ragazzoni a Sacile ospiterà alle 20.45 il concerto di Matteo Ronchini, proposto da Ensemble Serenissima APS in collaborazione con il Comune di Sacile e con il contributo della Regione FVG, del Consiglio Regionale e della Fondazione Friuli. Il programma mette a confronto due mondi barocchi diversi e complementari: l’Italia di Domenico Gabrielli e la Germania di Johann Sebastian Bach. I Ricercari di Gabrielli, tra le prime opere mai scritte per violoncello solo, segnano l’inizio di una nuova identità dello strumento. Brevi, intensi e sperimentali, rivelano già un sorprendente senso di polifonia implicita e un linguaggio in costante ricerca. Le Suite di Bach invece, la n.1 in Sol maggiore e la n.5 in Do minore, offriranno invece un itinerario più ampio, fatto di danze, atmosfere contrastanti e una scrittura che, pur essendo per uno strumento solo, riesce a creare un sorprendente senso di pienezza sonora. A dare voce a questo viaggio è Matteo Ronchini, violoncellista dalla solida formazione classica e barocca, docente presso il Conservatorio “Verdi” di Milano, concertista dalla sensibilità raffinata e dalla lunga esperienza in ambito solistico e cameristico. La sua lettura unisce rigore e libertà, tradizione e ricerca, dando corpo e anima a un repertorio che vive di equilibrio sottile tra forma ed espressione. L’ingresso è libero.