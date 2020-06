Visite guidate alla mostra “Pesci fossili dai monti friulani”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

A partire da sabato 6 giugno, ogni sabato e ogni domenica fino al 19 luglio compreso verranno offerte visite guidate gratuite alla mostra "Pesci fossili" ospitata a Palazzo Frisacco, a Tolmezzo!

Regole del gioco, ferree:

- Gruppi massimo 3 persone (non uno in più, nemmeno se siete congiunti, perché non siete congiunti nostri che vi faremo da guida)

- Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti: chiamate il numero 335 7697838 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 (please.. vi sembrerà strano ma abbiamo una vita anche noi...), vi diremo se e quando potrete venire

- Due turni di visita, uno alle ore 16 e uno alle ore 17. Non tentate di aggregarvi se non siete prenotati perché diventiamo mordaci

- Sa va sans dire, dovrete essere dotati di mascherina, certificare l'assenza di febbre (misuratevela prima di uscire, che vi costa, su), essere disponibili a lasciarci un riferimento per 14 giorni, per contattarvi in caso malaugurato venga fuori che siete stati a contatto con un positivo, e noi vi faremo igienizzare le manine, che comunque NON poggerete sulle bacheche (che diventiamo mordaci era stato detto?).