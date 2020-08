Visite guidate alla Riserva naturale di Cornino

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Un'intera giornata alla scoperta della Riserva naturale regionale del lago di Cornino, per assaporarne l'atmosfera incontaminata e scoprirne le tante ricchezze: la Coop Pavees, che gestisce il sito, propone per domenica 9 agosto un'immersione nel verde, invitando le famiglie, in primis, ma anche appassionati ed esperti a due visite guidate, in programma per le 10.30 e le 14.30. Con l'accompagnamento di personale altamente qualificato si potrà dunque ammirare uno straordinario patrimonio naturalistico e faunistico del Friuli Venezia Giulia, conosciuto ben oltre i confini regionali grazie al suo carattere di unicità, ai gioielli ambientali di cui è custode e al prezioso progetto di reintroduzione in natura dell’avvoltoio grifone: "Laghi, oasi e natura: il Friuli collinare, un'esperienza da vivere" il titolo dell'evento, per partecipare al quale è richiesta la prenotazione, contattando il numero 0427 808526 o inviando una mail all'indirizzo info@riservacornino.it. La circostanza è organizzata in collaborazione con la Comunità collinare del Friuli.

«Questa stagione di eventi della Riserva, pur posticipata a causa della pandemia, è partita nel migliore dei modi e sta dando risultati eccellenti - dichiara l'assessore comunale con delega alla Riserva, Pierluigi Molinaro -. La predisposizione del turista, stimolata proprio dalla fase emergenziale che stiamo attraversando, a privilegiare mete immerse nella natura, prive del pericolo di sovraffollamento, sta producendo ottimi risultati sugli afflussi a Cornino: il luogo trasmette un senso di sicurezza e di pace e sta dunque richiamando numerosi visitatori, sia dal territorio del Friuli Venezia Giulia che da quelli contermini. Stiamo assistendo a un fenomeno di riscoperta che non può che essere letto in chiave positiva».