Vittime lavoro: Serracchiani, maggiore impegno Parlamento

"Nel Parlamento tutto dobbiamo esprimere un maggiore impegno verso il flagello delle morti bianche e in genere degli incidenti e delle malattie professionali. Nel tempo del Covid questa attenzione dovrebbe essere ancora più forte, e a noi tocca il compito di aggiornare la legislazione ai nuovi rischi, sapendo che l'epidemia ci pone di fronte a un fenomeno inedito e a problemi di sistema. Vorrei esprimere l'auspicio che oggi non sia solo il giorno della solidarietà e dei buoni propositi, ma un momento di svolta per i lavoratori e i loro familiari". Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Debora Serracchiani in occasione della settantesima edizione della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro.