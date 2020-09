Voi siete qui! Biblioteca vivente a casa di Osvaldo. Per conoscere e scoprire il parco e chi lo vive!

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Siamo un gruppo di persone che ama questo luogo e desidera farlo conoscere alla cittadinanza non solo per quello che è stato, un ospedale psichiatrico, ma per quello che è: un Parco per la città. Si apre così una nota di lancio dell'evento che si svolgerà Sabato prossimo 19 settembre dalle ore 16:00 alle 18:00. Insieme alla cooperativa Damatrà, prosegue la nota, abbiamo deciso di utilizzare lo strumento della Biblioteca Vivente, fatta cioè di persone e delle loro storie, per fare conoscere la ricchissima varietà di esperienze che convivono e crescono insieme da anni nel Parco. Questo evento è la tappa conclusiva delle Feste d'Estate che da oltre vent'anni vengono organizzate nel Parco dal Dipartimento di Salute Mentale insieme alle cooperative sociali per parlare di inclusione, di diritti, di salute e bellezza. Invitiamo quindi a partecipare alla Biblioteca Vivente che allestiremo nel Parco di Sant'Osvaldo a Udine il 19 settembre 2020 dalle 16 alle 18.

Una biblioteca dove le persone racconteranno il Parco dal loro punto di vista, dalla loro personale esperienza. Ci sarà la possibilità di “leggere” la ricca rete di esperienze di vita che questo luogo, in più di cento anni di esistenza, ha creato". L'evento è realizzato da DSM, Consorzio COSM, Coop Duemilauno Agenzia Sociale, Coop ITACA, Lunatico Festival, Coop Irene 3000, Coop Partecipazione, Ass. Arum, Ass. E’ Vento Nuovo, Coop Damatrà

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-voi-siete-qui-biblioteca-vivente-a-casa-di-osvaldo-il-parco-120609858333