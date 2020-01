Volano gli stracci in Consiglio regionale e nel centrodestra sulla gestione della “salute” by Riccardi

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

"C’è da rimanere sconcertati scrive il consigliere regionale del "misto" Walter Zalukar, leggendo sulla stampa la replica dell’Assessore alla Salute Riccardi alla consigliera regionale Simona Liguori, rea di aver criticato la gestione del problema liste di attesa da parte dell’assessore, il quale ha risposto con un gratuito attacco alla persona, piuttosto che con argomentazioni tecniche, che sarebbero state doverose su un tema così delicato per la salute pubblica”

La polemica è sorta in merito ai tempi biblici di attesa per gli esami specialistici, quando l’assessore aveva attribuito parte della responsabilità agli stessi cittadini, perché a suo dire in troppi non si presentano agli appuntamenti e annunciando multe nei loro confronti.

La consigliera Liguori aveva replicato che le parole di Riccardi più che una spiegazione sembravano un alibi non convincente e quindi si riprometteva di acquisire nei dettagli i dati relativi alle prestazioni non eseguite per mancata presentazione dell'utente.

"Un atteggiamento corretto e scientifico, spiega Zalukar, in quanto per ogni problema si cercano i dati utili, si analizzano e su queste basi si valutano le possibili azioni correttive. Quindi servono opzioni concrete di lavoro fondate su riscontri oggettivi piuttosto che annunci astratti basati sul nulla. Tali argomenti espressi pacatamente della consigliera Liguori, che tra l’altro è un medico di valida esperienza, sono stati definiti pubblicamente dall’assessore alla Salute “metodi da furbetta per una preferenza in più”, quindi un attacco alla persona che, secondo Riccardi, cercherebbe “la propria apparizione speculando verso un'organizzazione della quale faceva parte”."

"E’ stata forse la richiesta di verità, ovvero dei dati oggettivi che sono alla base della conoscenza, a disturbare chi probabilmente non ha coraggio di esibire questi dati, perché potrebbero essere le prove di deficit programmatori e gestionali. Certo è che la validità di un’amministrazione si misura anche con i livelli di trasparenza, pensavamo di aver lasciato alle spalle 5 anni di opacità, invece…… Comunque qualsiasi attacco personale pare inaccettabile e tanto più se rivolto da un assessore ad un membro del Consiglio regionale nell’esercizio delle sue funzioni, per cui alla collega Liguori va tutta la mia vicinanza e simpatia".

Walter Zalukar