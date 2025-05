Volano gli stracci nel Centrodestra Fvg. Spagnolo (Lega): fuori luogo le dichiarazioni di Ciriani sui punti nascita

“Spiace prendere atto delle dichiarazioni espresse dal Senatore Ciriani che implicitamente coinvolgono anche il punto nascita dell’Ospedale di Latisana; ci saremmo invece aspettati sostegno alle importanti istanze territoriali della nostra Regione” dichiara la consigliera regionale Maddalena Spagnolo (Lega) commentando le dichiarazioni rese da Ciriani sul punto nascita di Latisana. “Il numero dei nati a Latisana per qualche decina di parti non ha raggiunto lo scorso anno l’obiettivo numerico dei 500, pur superando quello dei 450, con ottimi indicatori in termini di sicurezza, quali tra gli altri, la percentuale dei cesarei che è risultata essere dell’11%, la più bassa tra le strutture dell’Azienda ASUFC”. “Il Presidente Fedriga e l’assessore Riccardi hanno confermato l’impegno della Regione nel far riconoscere, con le linee guida annuali, le ragioni di due strutture, quelle di Latisana e Tolmezzo, che rivestono un ruolo importante nel rispondere a specifiche esigenze territoriali, confermando che verrà chiesta al Governo la deroga per i punti nascita di Latisana e Tolmezzo, il cui ruolo è importante in risposta a specifiche esigenze territoriali. L’Ospedale di Latisana, con il suo punto nascita, resta una fondamentale e strategica struttura di riferimento per la cittadinanza e per l’intero territorio regionale e va salvaguardato”. “Questo l’impegno che confermiamo come Lega Regionale insieme al nostro segretario regionale On. Marco Dreosto, che ringrazio insieme all’assessore Riccardi e al Presidente Fedriga per l’attenzione che dedicano a territorio e cittadini, dimostrata anche con la richiesta di deroga relativa al punto nascita e confido che le nostre buone ragioni, opportunamente supportate, vengano raccolte dal Governo” conclude Spagnolo.