Votazioni Rsu enti locali, in Fvg coinvolta una platea di quasi 14mila dipendenti

È composta dalla grande maggioranza dei 14mila dipendenti del comparto unico Regione-enti locali la platea dei lavoratori coinvolti dal secondo ciclo delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie. Dopo il voto del 14, 15 e 16 aprile nei settori della sanità e delle funzioni centrali dello Stato, da oggi (lunedì 12 maggio) a mercoledì tocca alle amministrazioni locali, vale a dire la Regione, tutti i Comuni le Comunità montane e gli enti di decentramento dove i sindacati di categoria hanno presentato le proprie liste. «L’appuntamento – dichiara Orietta Olivo, segretaria generale della Funzione pubblica Cgil del Friuli Venezia Giulia – segna un grande momento di espressione democratica per i lavoratori, chiamati a scegliere i rappresentanti che li rappresentano tutelando i loro diritti nei confronti dei datori di lavoro ed esercitando la contrattazione d’ente. Raggiungere il quorum del 50% dei votanti necessario per la costituzione delle Rsu, quindi, è il primo, fondamentale obiettivo da raggiungere, anche per dare forza alla trattativa sul rinnovo del contratto del comparto unico 2022-24».