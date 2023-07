Voto contrario di Open Fvg sul rendiconto generale regione 2022

“Oggi sono stato il solo ad esprimere voto contrario, in Commissione Bilancio, sul Rendiconto Generale della Regione per l’esercizio 2022. Ancorché documento tecnico, evidenzia però la scarsa efficacia delle azioni di tale esercizio finanziario, basti pensare al cospicuo avanzo di amministrazione che ha generato. Ma sono state le conclusioni della Dichiarazione di Affidabilità della Corte dei Conti del 28 giugno 2023 che ho ritenuto molto serie. La corte dichiara che la Regione FVG ha scelto di non applicare i principi della contabilità armonizzata al suo sistema sanitario e quindi “ha generato effetti contrari alle logiche che sovrintendono […] ad una razionale gestione della spesa […]. Da essi discenderebbe chiarezza e certezza della situazione economico patrimoniale e finanziaria delle aziende sanitarie che risulterebbe estremamente utile ai fini di una ragionevole programmazione.” Queste dichiarazioni tecniche della Corte dei Conti dimostrano che la Regione non opera nel modo migliore per affrontare le criticità del sistema sanitario, nemmeno dal punto di vista della gestione contabile. La Corte conclude infatti rinnovando l’esortazione alla piena armonizzazione del Bilancio.” Così si è espresso Furio Honsell di Open Sinistra FVG.