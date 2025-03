Walter Tomada presenta “Friulani eretici” in Villa de Brandis

Giovedì 3 aprile alle ore 19:00 in Villa de Brandis a San Giovanni al Natisone, in occasione della “Fieste de Patrie dal Friûl”, la rassegna “Incontri d’Autore” ha il piacere di ospitare Walter Tomada con il suo ultimo lavoro “Friulani eretici”- Storia millenaria di disobbedienti irriducibili e bastiancontrari -. La vena eretica di un popolo che normalmente viene descritto come “salt, onest, lavoradôr”, tutto d’un pezzo e sempre pronto alla cieca osservanza di regole e ruoli imposti dai padroni. Ad essi ha fatto spesso gioco attribuirgli il ruolo di “sotàn”, di suddito “disposto sempre all’obbedienza”, e fiero della propria disciplina. Musiche della tradizione a cura di Nicole Coceancig.