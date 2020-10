Walter Zalukar: “Far funzionare la sanità territoriale per proteggere gli ospedali così si evita il lockdawn”

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

In una nota il consigliere regionale Walter Zalukar medico che fino al 2016 lavorava nella Direzione del Dipartimento Sperimentale di Emergenzadell'zienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Trieste analizza la situazione e suggerisce alcune soluzioni: " Gli ospedali sono presi d’assalto. scrive Zalukar. Tra le motivazione principali dei lockdown parziali o totali è proprio la salvaguardia delle strutture ospedaliere. L’Istituto Superiore di Sanità nel report del 23 ottobre ci dice che il 92.7% dei positivi è asintomatico o presenta sintomi lievi, il 7,3% ha manifestazioni più serie. Ma solo una piccola parte di questi necessiterà di ricovero e di terapia intensiva. Eppure troppe persone che non ne hanno bisogno continuano a rivolgersi all'ospedale, perchè sono spaventate dalle rappresentazioni “terroristiche” dei media e perchè stentano a trovare adeguate cure sul territorio. La gente non sa a chi rivolgersi tra il 112 e gli altri numeri “dedicati”, l’utente rimbalza tra un numero e l’altro. Per contenere gli accessi in ospedale bisogna intercettare i malati a cui non serve l’ospedale, offrendo un riferimento telefonico certo e una risposta operativa adeguata. A Trieste ci sono potenziali risorse: alcuni riferimenti telefonici e 4 USCA - Unità speciali di Continuità Assistenziale – ciascuna con un medico, che da solo interviene, cura, fa filtro, senza altri aiuti, senza protocolli. In pratica il primo intervento Covid per l’intera provincia di Trieste si basa su quattro medici. Queste sono le risorse disponibili, che vanno sì incrementate, ma soprattutto riorganizzate". "Ecco come, spiega Zalukar: Dedicare la Centrale operativa presso la sede ex 118 di via Farneto al Covid (informazioni e richiesta di assistenza). A questo numero verde già rispondono infermieri qualificati, che vanni incrementato con infermieri dei Distretti.

2. Estendere l’orario delle 4 USCA (08-24) e aggiungere al medico un infermiere. L’incremento di personale medico (+5) può ottenersi offrendo condizioni più vantaggiose (ed eque), per es. con un compenso orario pari a quello dei medici ospedalieri per il lavoro aggiuntivo (60 euro lorde/ora). Gli infermieri dovrebbero provenire dai distretti, servono 20 unità in più.

3. Attivare un automezzo di supporto logistico per velocizzare il lavoro delle USCA, p.es. trasporto tamponi, fornitura bombole ossigeno, rifornimenti, ecc.

4. È stimabile che l’infermiere + il supporto logistico + il filtro delle chiamate aumenti di almeno 1/3 la “produttività” delle USCA, che significa più visite a domicilio, e più tempestive.

5. Accordo con i medici di medicina generale affinché siano contattabili dalle ore 8 alle 20 tramite telefono fornito dall’Azienda, esclusivamente dai medici USCA e dalla Centrale di via Farneto.

6. Predisposizione di protocolli operativi condivisi con i servizi/strutture di interfaccia, nonché di Linee guida cliniche a tutela dei sanitari in conformità della L. 24/2017.

A Trieste, viste le risorse subito disponibili, questo modello è fattibile in pochissimi giorni, con perfezionamento in progress, a patto che si usino gli strumenti di progettazione e gestione propri dei sistemi orientati alla qualità".