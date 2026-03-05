Webinar di presentazione corsi Ifts Ires il 9 marzo

Iscrizioni aperte ai due corsi IFTS in avvio da fine marzo 2026 nelle sedi dell’Istituto a Udine. Per illustrare l’offerta formativa e fornire un’occasione di orientamento a persone interessate, lunedì 9 marzo dalle 16 è previsto un webinar di presentazione con la partecipazione di alcuni docenti coinvolti nei percorsi: due nuovi corsi di specializzazione post diploma Ifts gratuita pensata per formare figure tecniche oggi particolarmente richieste dalle imprese, come il “Data Analyst Junior” e l’esperto contabile “Import Export”. Durante il webinar saranno approfondite finalità e obiettivi formativi, l’impianto didattico e le modalità organizzative, nonché le ricadute occupazionali attese e i possibili sbocchi professionali. Ulteriori informazioni e le schede di dettaglio dei corsi sono disponibili alla pagina https://www.iresfvg.org/ifts-ires-2026/