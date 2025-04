Webinar sui corsi Oss di Ires Fvg

Ires Fvg organizza martedì 15 aprile un webinar informativo sui corsi di qualifica in partenza da giugno 2025 nella sede di Udine per diventare Operatore Socio-Sanitario (Oss) e sulle opportunità di inserimento che il corso offre nel settore sanitario e sociale: tutte le persone qualificate nei corsi Oss realizzati dall’Istituto negli ultimi due anni sono occupate.

Il webinar sarà anche l’occasione per spiegare come iscriversi e i dettagli del processo di selezione ai nuovi corsi in partenza. Per poter partecipare o saperne di più sui corsi e sulle modalità di iscrizione è possibile accedere alla pagina web dedicata su www.iresfvg.org o telefonare allo 0432/505479. Le iscrizioni ai corsi sono aperte fino al 6 maggio 2025.

I corsi di formazione iniziale OSS, cofinanziati dal FSE+ della Regione FVG nell’ambito dell’attuazione del PR FSE+, prevedono 1000 ore di formazione – comprensive di 450 ore di tirocinio pratico – fondamentali per acquisire e consolidare le competenze professionali necessarie ad operare nell’assistenza diretta alle persone, nella gestione di interventi igienico sanitari e/o di carattere sociale. Il corso prevede la frequenza obbligatoria del 90% delle ore del corso, al netto dell’esame finale, e rilasciano una qualifica professionale regionale immediatamente spendibile nel mercato del lavoro. Inoltre, è prevista un’indennità di frequenza di 3,50 euro per ogni ora di effettiva presenza durante il tirocinio, per un massimo quindi di 1.575 euro.

Il corso si rivolge a persone disoccupate e residenti in Fvg in possesso della licenza media. Per partecipare è prevista una selezione, con una prova scritta seguita da un colloquio psico-attitudinale, per identificare i candidati più idonei a intraprendere questa professione.