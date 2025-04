Week end speciale al Centro Studi Pasolini con due eventi

Sarà una fine settimana speciale all’insegna della cultura e della memoria quella di sabato 5 e domenica 6 aprile al Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia, protagonista di due eventi. Oltre alla partecipazione alla quarta edizione delle Giornate internazionali delle case dei personaggi illustri, promosse dall’associazione nazionale Case della Memoria, il Centro Studi ospiterà anche il seminario internazionale di studi “Spazio Pasolini”, organizzato con il Politecnico di Milano e dalla Sorbonne Université di Parigi. Un’occasione unica per approfondire il legame tra Pasolini e lo spazio, inteso nelle sue molteplici declinazioni: architettura, paesaggio e territorio.

Le Giornate internazionali delle case dei personaggi illustri coinvolgono 142 strutture in 19 regioni italiane, con l’obiettivo di valorizzare e tramandare la memoria di grandi personalità della cultura, della scienza e dell’arte. Per l’occasione, il Centro Studio offrirà un programma di iniziative che permetterà ai visitatori di immergersi nel patrimonio storico e culturale legato alla figura del grande intellettuale friulano. Durante il fine settimana, infatti, saranno organizzate visite guidate straordinarie e gratuite a Casa Colussi-Pasolini, recentemente riallestita, e alla mostra “Pasolini America Warhol”, prorogata fino al 4 maggio, esposizione che esplora il rapporto tra Pasolini e gli Stati Uniti, documentando i suoi viaggi in America nel 1966 e nel 1969 e fondendo il confronto tra la sua visione e quella di Andy Warhol, il tutto attraverso fotografie, documenti e una selezione di serigrafie della serie “Signore e signori”.

Domenica 6 aprile le visite guidate, gratuite, curate dalle guide turistiche di PromoTurismo Fvg, si svolgeranno in due turni: il primo alle 10.30 e il secondo alle 15, ciascuno della durata di circa un’ora e 15 minuti e con un massimo di 15 partecipanti per turno. L’itinerario seguirà il percorso museale di Casa Colussi, illustrando la ricca biografia e l’intensa attività culturale di Pasolini nel suo periodo friulano. La prenotazione per le visite è obbligatoria e dovrà essere effettuata entro venerdì 4 aprile all’indirizzo email info@centrostudipierpaolopasolinicasarsa.it .

Un altro momento di interesse avrà luogo sabato 5 aprile con il seminario internazionale di studi “Spazio Pasolini”, aperto al pubblico, organizzato dal Politecnico di Milano e dalla Sorbona Université di Parigi, in collaborazione con il Centro Studi. L’evento si terrà dalle 9.30 nella sala consiliare del Comune di Casarsa, Palazzo Burovich e si focalizzerà sul rapporto tra Pasolini e lo spazio, inteso nelle sue molteplici declinazioni: architettura, paesaggio e territorio.

Il seminario rappresenta la seconda sessione di un progetto già avviato il 28 marzo al Politecnico di Milano e si propone di esplorare il forte legame tra l’opera pasoliniana e il contesto territoriale-paesaggistico in cui essa si inserisce. A cinquant’anni dalla scomparsa dello scrittore, il convegno offrirà nuove prospettive di studio grazie a un approccio transdisciplinare che coinvolgerà esperti provenienti dal mondo della letteratura e dell’architettura.

I direttori scientifici del seminario sono Luca Maria Francesco Fabris (Politecnico di Milano) e Paolo Desogus (Sorbonne Université), mentre la moderazione sabato sarà affidata a Lisa Gasparotto (Università Milano Bicocca) e Riccardo Maria Balzarotti (Politecnico di Milano). Fra i relatori, Paolo Desogus approfondirà il tema dei ruderi e delle sopravvivenze in Pasolini, mentre Luca Maria Francesco Fabris analizzerà il rapporto dello scrittore con lo spazio casarsese. Pietro Valle (Studio Valle Architetti Associati) interverrà sulla tomba di Pasolini progettata da Gino Valle e Riccardo Maria Balzarotti esaminerà l’architettura come espressione di un pensiero letterario.