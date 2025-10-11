“Welcome week” all’Università di Udine, 13, 15,16 ottobre

L’Università di Udine dedica ai nuovi studenti tre incontri a Palazzo di Toppo Wassermann (via Gemona 92) organizzati nell’ambito della “Welcome week”, la settimana del benvenuto.

Si inizia lunedì 13 ottobre, alle 17, con il “Tirocini day”. Un appuntamento per capire come funzionano i tirocini curricolari, extracurricolari e post laurea, in Italia e all’estero. Saranno illustrati le procedure, i percorsi più utili per costruire il percorso professionale già durante gli studi e i servizi messi a disposizione dall’Ateneo.

“Vivere bene all’università” è il titolo dell’iniziativa che si terrà mercoledì 15 ottobre, alle 17. Essere studenti, infatti, non significa solo studiare: serve anche star bene, trovare un equilibrio, coltivare energie e passioni. Si potranno incontrare le psicologhe d’ateneo e il delegato per il counseling psicologico, Cristiano Crescentini. Saranno affrontate le questioni legate alla gestione dello stress e al benessere mentale e spiegati i servizi di supporto a disposizione di tutti gli studenti. Inoltre, si terrà una lezione con il Centro universitario sportivo (Cus) di Udine dedicata all’autodifesa, al miglioramento dell’autostima e della fiducia in se stessi e per scoprire tutte le attività sportive che è possibile praticare come studente dell’Ateneo friulano.

Giovedì 16 ottobre, alle 16, spazio al “Welcome day” destinato agli studenti internazionali iscritti e in mobilità internazionale in entrata. Un pomeriggio per conoscere i servizi dell’Ateneo, orientarsi nella vita universitaria, incontrare i tutor e i rappresentanti delle associazioni studentesche internazionali come il Forum degli studenti europei (European students’ forum – Aegee) e la rete degli studenti Erasmus (Erasmus student network – Esn).