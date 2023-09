Woman e-bike: l’evento per donne che pedalano da sole. Fine settimana al femminile dal 22 al 24 settembre nelle Dolomiti friulane

Un fine settimana tra le Dolomiti friulane per donne che vogliono imparare a usare la loro e-bike e potersi muovere in totale libertà e sicurezza, anche da sole. È quello che offre WOMAN e-bike, l’iniziativa del Consorzio Turistico Arta Terme che si svolgerà ad Arta Terme, località termale immersa nel verde in provincia di Udine, da venerdì 22 a domenica 24 settembre. Due giorni tutti per sé per apprendere i “trucchi del mestiere” per affrontare escursioni in e-bike con le necessarie nozioni tecniche e sportive, ma anche quelle del benessere, con sessioni di yoga, respirazione e corretta alimentazione. Durante due giornate intense e divertenti di formazione e pratica, che si svolgeranno nell’hotel con spa e con escursioni nel meraviglioso ambiente naturale della Carnia, le partecipanti impareranno:

Come scegliere la bici e la sella adatta alle proprie esigenze

Quali sono l’abbigliamento e gli accessori più funzionali alla pratica

Regolare la posizione in bici e l’altezza della sella per pedalare in modo comodo ed efficace

Usare il cambio per affrontare al meglio ogni situazione e far durare la batteria più a lungo

Usare i freni in modo efficace evitando il rischio di incorrere in cadute accidentali

Come affrontare in sicurezza salite, discese e i diversi tipi di terreno (fango, pietre, radici)

Come migliorare le doti di equilibrio e agilità

Come togliersi d’impiccio da sole se capita di forare una gomma o se cade la catena

Gli istruttori della Scuola Nazionale di Mountain Bike insegneranno come utilizzare la e-bike per tenersi in forma, mentre l’insegnante di yoga Francesca Cecconi svelerà i segreti per una buona respirazione che aiuta anche nello sport e nella vita quotidiana. Infine, la dietista Sara Fabris spiegherà come adottare con facilità un’alimentazione sana ed equilibrata che dà la giusta carica per vivere al meglio ogni attività.