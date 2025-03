Yasmina Khadra all’Università di Udine. Lo scrittore franco algerino con il suo ultimo romanzo “I virtuosi”

Un affresco emozionante dell’Algeria tra le due guerre narrato attraverso gli occhi di un ragazzo povero in balia degli eventi della colonizzazione francese, della Prima guerra mondiale e delle guerre civili. Lo racconta il nuovo romanzo di Yasmina Khadra “I virtuosi” che sarà presentato dall’autore all’Università di Udine mercoledì 2 aprile, alle 10.30, nella sala Gusmani di Palazzo Antonini (via Petracco 8, Udine). A dialogare con Khadra sarà Alessandra Ferraro, docente di letteratura francese dell’Ateneo friulano. L’appuntamento è organizzato dal Dipartimento di Lingue, letterature, comunicazione, formazione e società nell’ambito del trentennale del Festival Dedica di Pordenone.

«Attraverso una scrittura metaforica, altamente evocativa – spiega la professoressa Ferraro –, Khadra orchestra delle trame avvincenti, penetrando nella psicologia di personaggi di ogni provenienza, il lettore è così trasportato nelle tragedie attuali e del passato che si svolgono “a sud del Mediterraneo”, ma che inevitabilmente si intrecciano con la storia dell’Occidente – sottolinea Ferraro –. Inoltre, la presenza di Yasmina Khadra rappresenta anche un’occasione di ricerca e di approfondimento sulle letterature francofone del Maghreb e sull’opera dello scrittore algerino, una delle più significative nel contesto della creazione letteraria contemporanea».

L’incontro con Yasmina Khadra si inserisce in un ciclo di iniziative di approfondimento, organizzate da Francesca Todesco, docente di letteratura francofona del Maghreb, che coinvolgono i dottorandi in Studi linguistici e letterari.

La partnership con Dedica

La direttrice del Dipartimento, Fabiana Fusco, sottolinea che «è stata recentemente firmata una convenzione con l’Associazione Thesis, cui fa capo il festival Dedica. Si tratta – evidenzia Fusco – di una collaborazione prestigiosa in cui sono coinvolti non solo docenti e studenti dei nostri corsi, ma anche alcuni istituti scolastici della provincia di Udine».

Per il presidente del Consiglio dei corsi di studio dell’area delle lingue e letterature straniere, Roberto Calabretto, «il sodalizio con Dedica è di grande importanza per docenti e studenti dei corsi di Lingue che hanno l’opportunità di approfondire opere fondamentali della scena letteraria mondiale contemporanea e di conoscere autori stranieri di persona».

I virtuosi

Il romanzo dello scrittore franco algerino Mohammed Moulessehoul, meglio noto con lo pseudonimo femminile Yasmina Khadra, pone l’accento su uno dei temi cari all’autore: il rapporto dei protagonisti con la violenza di un mondo cui sentiamo di non appartenere. Ne “I virtuosi” il racconto dell’Algeria dell’inizio del ventesimo secolo, terra multiculturale dominata dalla colonizzazione, si intreccia alle avventure di un eroe schiacciato dalla fatalità della sorte, un ragazzo che tra sangue e vendetta sceglie una terza via, quella della saggezza e del coraggio.

Lo scrittore

Yasmina Khadra è autore prolifico, tradotto e letto in tutto il mondo. È stato al centro di un caso letterario quando, nel 2001, nell’autobiografia “L’écrivain” ha svelato che dietro lo pseudonimo femminile si celava un alto quadro dell’esercito algerino allora coinvolto in nel conflitto contro gli estremisti islamici. Numerose sono le sue opere tradotte in italiano, tra le quali “Le rondini di Kabul”, “L’attentato”, “Le sirene di Baghdad” e “L’ultima notte del rais”.