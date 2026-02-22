«Zahra-la Palestina che non ti aspetti». Piccola rassegna di corti palestinesi
Si può parlare di Palestina in modo diverso? Si può. Con ironia, cercando la figurina di Maradona per l’album dei calciatori, o finendo in auto in un convento di suore. Oppure attraverso lo sport, come in Tour de Gaza… E molto altro. Carnia per la pace presenta: «Zahra-la Palestina che non ti aspetti» Venerdì 27 febbraio, ore 20.30. Cinema David, Tolmezzo. I film sono in lingua originale con sottotitoli in italiano.
L’ingresso è libero.