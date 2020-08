Zalukar: Ordinanza ministeriale sui rientri dalla Croazia, danno all’economia regionale e vessazione dei cittadini

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

L’ordinanza ministeriale che impone, a chi è stato in Croazia di sottoporsi a tampone per verificare l'eventuale contagio da Covid-19 ha provocato diversi disagi e danni ai cittadini a fronte di una manovra priva di consistenti basi scientifiche. A parlarne è Walter Zalukar Consigliere Regionale FVG – Gruppo Misto. In Croazia –poco più di quattro milioni di abitanti e 1 milione di turisti- presenta un andamento di nuovi casi nell’ordine di 151 persone nelle ultime 24 ore, (16 agosto – koronavirus.hr), nella massima parte asintomatiche, e che in Istria –l'area verosimilmente più visitata dai turisti del FVG- si registrano 13 casi attivi. A ciò va aggiunto che le tempistiche per fare il tampone (che, è bene ricordare, ha un 30% di margine di errore –falsi negativi-) sono ben bizzarre: nelle 72 ore antecedenti l'ingresso in Italia, oppure al momento dell'arrivo o, ancora, nelle 48 ore dal rientro in Italia, fermo restando il periodo di isolamento fiduciario nell’attesa dell’esito dell’esame. Queste tempistiche lasciano ampi margini di insicurezza per un provvedimento che fa dell’estrema prudenza il suo faro. E poi c’è la quarantena: un’insopportabile iattura per tutti, ma soprattutto per chi deve rientrare al lavoro. Veniamo ai danni: in primis la già citata quarantena che si traduce di fatto in un rallentamento della produttività a danno dell’intera economia (e questo vale per lavoratori autonomi, dipendenti, pubblici e privati). Poi c’è l’eventuale costo del tampone eseguito all’estero che sembra possa arrivare ai 400 Euro o di quello eseguito privatamente in Italia comunque a carico del cittadino. Per di più c’è da evidenziare l'incoerenza di esentare dal provvedimento i lavoratori transfrontalieri: sono forse resi immuni al virus in forza del loro pendolarismo che sembra in tal modo disorientare il COVID-19? Su tutto, si rileva il pesante impegno e i relativi costi per la sanità regionale per eseguire questi test. Alla luce del caos determinato dall’ordinanza in questione, ho deciso di presentare un’interrogazione alla Giunta chiedendo quali azioni intende intraprendere per tutelare i suoi cittadini a fronte di un’ordinanza illogica e vessatoria che si traduce in un danno economico per la nostra regione senza un apprezzabile guadagno in salute.

Int cro tamponi 17_08_20__12 MA bozza