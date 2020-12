Zalukar: Sanità Fvg troppi errori- nessun controllo

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

L’evidente impreparazione ad affrontare la seconda ondata epidemica sta mettendo in crisi l’intero Servizio sanitario regionale. Che amplifica una situazione già compromessa prima del Covid a causa dell’inerzia di governance degli ultimi due anni, quando si sarebbe dovuto metter mano alla ricostruzione della sanità regionale dopo il quinquennio Serracchiani. Ad affermarlo è Walter Zalukar Consigliere Regionale del Gruppo Misto. I vertici del SSR non hanno saputo predisporre quando c’era tempo un’efficace strategia antivirus e adesso arrancano nella (non) gestione dell’emergenza. Mentre le prospettive si fanno sempre più fosche il governo regionale sembra non rendersi conto del disastro e continua la politica degli annunci, piuttosto che dei fatti concreti. Gli organi del Consiglio regionale che dovrebbero controllare l’operato della Giunta, sono di fatto estromessi da questa funzione, che in democrazia è essenziale per garantire il governo trasparente della cosa pubblica. Si badi, qui non si vuole che il controllo diventi occasione per critiche strumentali, ci mancherebbe altro proprio nel momento di massima emergenza, ma che sia un confronto costruttivo che analizzi i problemi e concorra a risolverli. La 3° commissione del Consiglio Regionale, quella competente in materia di sanità, è di fatto impedita a svolgere il suo ruolo di controllo. La scorsa settimana durante l’audizione dei direttori della sanità regionale si è dovuto assistere ad uno spettacolo a dir poco vergognoso: invece che momento di discussione e confronto la Commissione è servita quale passerella mediatica per i vertici dell’Assessorato, della Direzione centrale salute, fino a quelli delle aziende sanitarie. Tanti direttori in fila a declinare le magnifiche sorti e progressive del SSR, grazie alla loro illuminata guida!

E i consiglieri regionali ridotti a comparse, essendo stata preclusa ogni possibilità di discussione. Infatti alla fine della passerella, ai consiglieri è stata concessa facoltà di parola per un minuto, sessanta secondi per replicare a due ore e mezza di assai discutibili narrazioni. E dopo il danno la beffa conclude Zalukar, il Presidente della Commissione ha chiamato l’ Assessore alla salute, cioè un membro dell’esecutivo, a trarre le conclusioni dei lavori. Una farsa, ma una tragica farsa, perché la sanità è nello stato drammatico che tutti vediamo, e non c’è verso di cambiare passo se anche la Commissione che è istituzionalmente chiamata a controllare l’esecutivo è in pratica da questo controllata e pilotata.