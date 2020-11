Zeropixel Festival: La musica vista dalla fotografia, conferenza e workshop sulla “magia stenopeica”

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Proseguono le iniziative di Zeropixel Festival: domani (lunedì 16 novembre) alle ore 18.00 conferenza della storica dell'arte e della fotografia Monica Mazzolini sul confronto e le contaminazioni tra musica e immagini, dal titolo: "La musica vista dalla fotografia. Due arti a confronto". Sarà una conversazione che mette in evidenza come i fotografi vedono i musicisti, una combinazione tra storia della fotografia e storia della musica in cui le due arti si confrontano attraverso un excursus per immagini, un percorso fatto di ritratti e storie. Martedì 17 novembre sempre alle 18 e sempre in diretta streaming, Zeropixel Festival propone il workshop teorico “La magia stenopeica”, a cura del Circolo Fotografico Carnico di Tolmezzo con Dino Zanier, Gabriele Moser, Rita Flamia e Ezio Lepre. Per iscriversi info@zeropixelfestival.it, specificando nome e cognome.