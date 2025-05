Zona logistica semplificata: contenuti e governance. Opportunità e prospettive in un convegno di Confindustria Udine e COSEF

Occasione per approfondire le tematiche relative alla Zona Logistica Semplificata e comprenderne appieno i contenuti e la governance in un convegno di Confindustria Udine e COSEF nel quale interverranno relatori di rilievo istituzionale e tecnico, che forniranno un quadro completo sulle opportunità e sulle implicazioni connesse alla istituzione della ZLS per il tessuto economico del Friuli Venezia Giulia.

L’appuntamento è fissato per martedì 6 maggio, alle 17, nella Torre di Santa Maria di Condindustria Udine, dove avrà luogo il convegno dal titolo “Zona logistica semplificata: contenuti e governance”, promosso congiuntamente da Confindustria Udine e COSEF, che si propone appunto di offrire una visione chiara e strategica sulle prospettive aperte dalla ZLS.

Il programma prevede i saluti istituzionali di Luigino Pozzo, presidente di Confindustria Udine, Marco Bruseschi, presidente del COSEF, e Sergio Emidio Bini, assessore alle Attività produttive e turismo della Regione FVG. A seguire, gli interventi tecnici di: Stefano Costantini, managing partner di Archest, che si soffermerà su ZLS e sviluppo infrastrutturale, Alessandro Tudor, avvocato del Foro di Trieste esperto di diritto amministrativo, che parlerà delle semplificazioni amministrative nella ZLS a servizio degli investimenti produttivi, e Marcello Orsatti, responsabile area Fisco di Confindustria Udine, che si concentrerà sul tema del credito d’imposta per gli investimenti nella ZLS.