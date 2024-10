9 ottobre: ricordando il Vajont, 61 anni dopo la tragedia

“Oggi, 9 ottobre, ricorre il 61 esimo anniversario del disastro del Vajont. Per ricordarlo andrebbero ripetuti almeno i nomi di tutte le 1917 persone decedute. Fu un disastro provocato dall’avidità dei profitti e dall’incompetenza. Agghiacciante è ricordare i numerosissimi segnali premonitori, anche i giorni e le ore precedenti alla tremenda frana, che se ascoltati avrebbero potuto salvare tutte queste vite.

Abbiamo imparato a non essere più così privi di attenzione nei confronti dei nostri simili? Temo di no.

Ma intanto la Regione FVG potrebbe entrare nella Fondazione Vajont per tutelare attivamente almeno la memoria di quella vicenda. Da anni ormai lo chiediamo insieme ai cittadini di Erto e Casso con mozioni, ordini del giorno e interrogazioni. La memoria di quell’evento è un dovere civile e umano.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale per la circoscrizione di Pordenone di Open Sinistra FVG.