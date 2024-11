A Codroipo concerto omaggio alla cultura friulana di L’Arte della Musica

Un inno alla lingua e alla cultura friulana in chiave moderna: giovedì 28 novembre al teatro Benois De Cecco di Codroipo andrà in scena il concerto “Elegia Friulana”. Organizzato dall’Associazione culturale “L’arte della musica” di Zoppola, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia (contributo per la promozione e la valorizzazione regionale) e la collaborazione del Comune di Codroipo, lo spettacolo (ad ingresso gratuito) si propone di condurre il pubblico in un emozionante viaggio musicale attraverso le tradizioni e i sentimenti più autentici del Friuli.

“Elegia Friulana non è solo un concerto – ha commentato Nicola Milan, presidente dell’associazione L’Arte della Musica -, ma un messaggio forte e chiaro: un invito a valorizzare la diversità e a promuovere l’inclusione. La musica, un linguaggio universale, diventa il ponte perfetto tra passato e presente, unendo stili e culture diverse. È un linguaggio universale capace di superare ogni barriera”.

Le musiche originali, composte dal maestro Nicola Milan, si intrecciano con arrangiamenti moderni e condurranno gli spettatori in un viaggio emozionante attraverso le tradizioni e i sentimenti più profondi del Friuli. Un viaggio musicale che saprà conquistare il pubblico di tutte le età. Brani come “Elegia Friulana” e “Aghe, Vite” saranno capaci di toccare corde profonde, celebrando l’amore per la terra, la nostalgia, la speranza e il rispetto per l’ambiente

“Elegia Friulana è un’ode alla nostra terra – ha aggiunto Milan -, un omaggio alle nostre radici, ma con uno sguardo rivolto al futuro. È un invito a riscoprire le tradizioni, reinterpretandole attraverso un linguaggio musicale contemporaneo”.

Il concerto vedrà la partecipazione di due cori d’eccellenza, il 7th Note Gospel Lab di Oderzo e il Coro Sine Tempore di Gonars, accompagnati da un gruppo di musicisti di livello. La loro esibizione, insieme alle danze del gruppo folk Lis Primulis di Zampis, creerà un’atmosfera coinvolgente e suggestiva, capace di rileggere le tradizioni popolari in chiave moderna.

L’associazione l’Arte della Musica” nasce nel 2012 per promuovere la musica in tutte le sue forme con particolare attenzione all’attività didattica e concertistica; si occupa di insegnamento attraverso la scuola di musica che svolge la propria attività nelle sedi di Zoppola e di Casarsa della Delizia. L’associazione organizza eventi musicali su tutto il territorio friulano, offrendo la propria competenza artistica per proposte concertistiche.