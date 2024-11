A Pavia di Udine si esibiranno la pianista Iryna Lytvynenko e la violoncellista Iryna Bobyreva

Prosegue in musica la stagione associata Noi Cultura e Turismo. Sabato 23 novembre alle 20.45 nell’Auditorium delle ex-scuole elementari di Pavia di Udine si esibiranno la pianista Iryna Lytvynenko e la violoncellista Iryna Bobyreva in una serata su musiche di Saint-Saëns, Schumann e Brahms. Il concerto è organizzato dall’Associazione RiMe MuTe, dal Circuito ERT e dai Comuni di Buttrio, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone.

Il programma, e soprattutto l’ordine dei brani interpretati, è stato scelto dalle due artiste per accompagnare il pubblico in un viaggio emotivo. Si partirà dalla lotta interiore del primo movimento della Sonata nr. 1 per violoncello e pianoforte in do minore, op.32 di Camille Saint-Saëns, passando l’Isola della speranza (secondo movimento), e giungendo all’Allegro pieno di agitazione, in cui spesso ci troviamo nella vita quotidiana (il terzo movimento). Il pubblico attraverserà le diverse “personalità” e stati d’animo di Robert Schumann, basati su motivi popolari, per giungere all’Allegro in forma di fuga, che non è più un’agitazione emotiva, ma un ordine chiaro ispirato a Brahms da Bach, un uomo che ha dedicato la sua vita alla spiritualità e al servizio a Dio. “Vivremo, ascoltandolo, un percorso dall’eccitazione all’ordine, per arrivare alla pace spirituale”. Queste le parole delle due musiciste.

Irina Lytvynenko nasce a Skadovsk, in Ucraina. All’età di cinque anni inizia il suo approccio al pianoforte, strumento con il quale si diplomerà al Liceo musicale “Mykola Lysenko” di Kiev. Nel 2023 ottiene il diploma Triennale all’Accademia Nazionale di Musica P.I. Tchaikovsky a Kiev. Dal marzo 2022 continua il suo percorso di studi al Conservatorio G. Tartini di Trieste.

Irina Bobyreva, anche lei ucraina, a cinque anni ha iniziato a suonare il violoncello. Nel 2021 si è diplomata con il massimo dei voti al Liceo Musicale di Kharkiv. Ha proseguito la sua formazione presso l’Accademia Nazionale di Musica dell’Ucraina. Dal 2022 è studentessa presso il Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste. Ha partecipato a masterclass con musicisti di rilievo e a numerosi festival. Ha ricoperto il ruolo di primo violoncello dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Tartini e dell’Orchestra d’Archi del Conservatorio Tartini.