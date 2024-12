Abs Acciaierie Bertoli Safau: Marco di Giacomo è il nuovo amministratore delegato

ABS – Acciaierie Bertoli Safau SpA, divisione Steelmaking del Gruppo Danieli, annuncia una nuova nomina ai vertici aziendali. Marco Di Giacomo, a seguito della delibera da parte del Consiglio di Amministrazione riunito in data odierna, assume ufficialmente il ruolo di Amministratore Delegato di ABS. Di Giacomo, 60 anni, vanta una esperienza consolidata nel settore siderurgico, maturata in 37 anni di carriera all’interno del Gruppo Danieli. Entrato nel 1987 come Supervisore Tecnico, ha ricoperto nel tempo ruoli di crescente responsabilità, contribuendo a importanti sviluppi aziendali a livello internazionale. Durante la sua carriera, è stato membro di diversi Consigli di Amministrazione, ha guidato progetti strategici e operativi complessi in vari mercati globali, coordinato le attività globali di post-vendita e supportato l’espansione del Gruppo in mercati strategici come Cina, Russia e Austria. Dal 2020, fino alla nomina attuale, ha ricoperto il ruolo di Vice Presidente Esecutivo Logistic & Procurement del Gruppo. “Sono onorato di assumere questo ruolo e grato per la fiducia che ABS ha riposto in me”, ha dichiarato Di Giacomo. “Il mio obiettivo è quello di accelerare i progetti strategici su sostenibilità e valorizzare il prezioso patrimonio di competenze e innovazione di prodotto, proseguendo lo sviluppo del business a monte e a valle della filiera, attraverso l’approvvigionamento di rottame di alta qualità e lo sviluppo dei servizi di distribuzione ai clienti.” “La scelta di Marco Di Giacomo riflette la volontà di proseguire con determinazione il percorso di crescita intrapreso”, ha commentato Camilla Benedetti, Presidente di ABS. “La sua esperienza internazionale e la conoscenza del settore rappresentano un valore aggiunto per guidare l’azienda verso nuovi traguardi. Siamo certi che la sua leadership sarà determinante per consolidare la nostra posizione di riferimento nel mercato globale degli acciai speciali.” Con questa nomina, ABS Acciaierie ribadisce il proprio impegno a consolidare il ruolo di leader nella produzione di acciai speciali, promuovendo soluzioni innovative per rispondere a un mercato sempre più competitivo. Marco Di Giacomo resterà alla guida fino all’Assemblea di approvazione del Bilancio il 30 giugno 2027, affiancato dal CdA rinnovato lo scorso ottobre, che ha visto la riconferma di Camilla Benedetti alla Presidenza dell’azienda.