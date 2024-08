Agosto 2024 con Aida Talliente: Il canto delle sirene e Le muse conventuali

Il canto delle sirene e Le muse conventuali l’11 agosto ore 18.00 Chiostro di Santa Chiara, Udine e il 12 agosto ore 20.30 Chiesa di San Gallo Abate, Moggio udinese.

Marta Fumagalli soprano

Maria Cecilia Farina organo

Lisa Soardi tiorba Aida Talliente voce

testi di Marta Morazzoni

Un percorso di musica e voce dedicato a particolari donne religiose, da Hildegard Von Bingen, a Isabella Leonarda, da Chiara Margarita Cozzolani a Claudia Francesca Rusca. Mistiche, compositrici, poetesse di profondo spessore spirituale.

LA PROFEZIA DEL QUOTIDIANO vicinolontano mont

17 agosto ore 17.00

Piazza della chiesa, Tualis (Ud)

dialogo tra Vito Di Piazza e Andrea Bellavite

letture Aida Talliente

testi Pierluigi Di Piazza

Vicino/lontano, in collaborazione con il Centro Balducci, ha voluto inserire nella rassegna estiva di #vicinolontanomont la presentazione dell’ultimo libro di Pierluigi Di Piazza “La profezia del quotidiano” edito da Alba Edizioni. Una raccolta di testi editi e inediti dedicati ad alcune figure storiche emblematiche per la loro vita e per il loro agire: Jon Sobrino, i morti di mafia, Don Primo Mazzolari, Dietrich Bonhoeffer, Giovanni XXIII, Alvaro Ulcuè, Davide Maria Turoldo, Ernesto Balducci, Madre Teresa di Calcutta, Chiara e Francesco d’Assisi, Dom Hélder e altri.