Aperitivo e visita sotto il segno di Diabolik domani con lo scrittore Andrea Cappi, al festival Lama e Trama di Spilimbergo

Ultimo giorno, domani per il lungo fine settimana “in giallo” a Maniago con il festival Lama e Trama, la rassegna organizzata dal Comune e realizzata dall’associazione Thesis, curata da Emanuela Furlan, per esplorare le tante sfumature del noir e promuovere nel contemporaneo il territorio maniaghese e la sua tradizione secolare. Dopo gli incontri che hanno portato al Verdi scrittori e autori legati al noir – Guido Sgardoli, Onofrio Catacchio, Domenico Wanderlingh e Stefano Nazzi – l’intrigante cena noir nel ristorante Parco Vittoria, la “notte in giallo” per i più piccoli in Biblioteca e la presentazione in anteprima del nuovo divertentissimo video “ Quiz Mortale: Maniago ”, dedicato alla Città delle coltellerie da YoupalTubo (il canale YouTube creato da un gruppo di giovani friulani), la giornata di domani si apre alle 11 con un “ Aperitivo diaboliko ” al Museo delle coltellerie.

Un’occasione per incontrare il blogger , scrittore e sceneggiatore Andrea Carlo Cappi ed esplorare l’universo di Diabolik e il suo legame con la Città delle coltellerie (che nel museo ospita anche il coltello di Diabolik , realizzato a Maniago, utilizzato nel film dei Manetti Bros sul criminale mascherato), evento organizzato in collaborazione con il Paff! e lo stesso Museo. A seguire, alle 15, nell’idea del progetto culturale di comunità, lo stesso Museo, con l’iniziativa “Sul filo del crimine” sarà protagonista di una visita guidata diabolika per persone cieche e ipovedenti, un’iniziativa di inclusività e accessibilità organizzata in collaborazione con l’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Pordenone.