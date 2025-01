Buja ricorda le vittime dell’Olocausto con la posa di sei “pietre d’inciampo”

In occasione della celebrazione del Giorno della Memoria, data che, da oltre vent’anni, nell’ anniversario del giorno in cui le truppe dell’Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz, ricorda le vittime dell’Olocausto, Buja onorerà la memoria delle sue cittadine e dei suoi cittadini deportati nei campi di concentramento nazisti, con la posa di sei “pietre d’inciampo – Stolpersteine”. Il progetto, patrocinato e sostenuto dal Comune di Buja e promosso dalla Associazion Culturâl El Tomât APS con la determinante collaborazione di un gruppo di lavoro composto da cittadine e cittadini impegnati a vario titolo nella condivisione della iniziativa, ha visto il contributo attivo di ANPI, ANA, ANED, APO, IFSML e di altre associazioni bujesi e la partecipazione di alcune classi della scuola secondaria di primo grado. La cerimonia si svolgerà nel pomeriggio di domenica 26 gennaio 2025, quando verranno posate le pietre d’inciampo, realizzate dall’artista Gunter Demnig, ideatore del progetto Stolpersteine. Alle ore 14.30 saranno collocate nella piazza di Avilla tre pietre che ricordano Baldassi Eugenio, Ondevieni Luigi e Tonino Armando. Alle 15.30 la cerimonia si sposterà a Santo Stefano, nella piazza del Municipio per la posa delle pietre dedicate a Calligaro Felicita, Calligaro Gemma e Papinutti Ascanio e si concluderà con la deposizione della corona alla lapide dei deportati bujesi deceduti nei campi di concentramento. Alle varie fasi della cerimonia del 26 gennaio interverranno i familiari eredi dei deportati, i rappresentanti delle istituzioni civili e religiose che hanno patrocinato e sostenuto il progetto e i delegati delle associazioni bujesi e friulane che lo hanno attivamente condiviso. Infine giovedi’ 30 gennaio alle ore 20.15 presso la Biblioteca Comunale di Buja, con l’intervento del prof. Angelo Floramo e sabato 8 Febbraio ore 19.15 presso la Sala Mons. Beinat di Avilla verrà presentato e distribuito il quaderno “Nomi di pietra – tra storia e memoria” che racconta, attraverso documenti in gran parte inediti, le difficili e tormentate condizioni di vita delle comunità bujesi sotto il peso della violenza fascista e dell’occupazione nazista, le drammatiche circostanze degli arresti e i percorsi tragici della deportazione.