Confagricoltura Fvg: quali soluzioni finanziarie per le aziende vitivinicole. Incontro di approfondimento lunedì a Premariacco

Confagricoltura Fvg e Agrisoluzioni srl, organizzano, per lunedì 1 luglio, alle ore 18.00, presso la Cooperativa di Consumo di Premariacco (via Fiore dei Liberi 32), un incontro dal titolo: “Le soluzioni finanziarie per le aziende vitivinicole: il pegno rotativo e il Fondo di rotazione”.

Ad aprire l’evento sarà Paolo Corso, vice presidente SRP vitivinicola di Confagricoltura Fvg. A seguire interverrà il coordinatore agricoltura di Credit Agricole, Emanuele Fontana e, in chiusura, Fabio Floreancig, delegato all’amministrazione del Fondo di rotazione della Direzione centrale risorse agroalimentari del Friuli VG.

«Il primo semestre vitivinicolo racconta di una stagione difficile – spiega Corso -. Le avversità fitopatologiche sono state costantemente in agguato, ma la nostra esperienza ultradecennale ha contribuito, prevalentemente, a una buona gestione del vigneto che, ovviamente, si è manifestata in maniera più complicata nelle aziende a conduzione biologica. Superato il rischio delle gelate tardive (che, a dire il vero, in qualche area hanno fatto alcuni danni) ci avviamo verso l’invaiatura dei grappoli con un’attesa produttiva non molto ricca. Riguardo alla qualità di uva e vino è un po’ troppo presto per esprimersi: molto si deciderà nell’ultimo mese di maturazione, a ridosso della vendemmia», conclude Corso.

La partecipazione all’incontro, organizzato nell’ambito dell’attività Sissar 2024, è libera e gratuita. Si consiglia la prenotazione chiamando lo 0432 507013 o scrivendo ad assistenzatecnicafvg@confagricoltura.it.