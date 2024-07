Connessioni: Dialoghi tra centro e periferie ai Giardini del Torso di Udine con lo scrittore e sondaggista Roberto Weber il 3 agosto

“Connessioni 2024”, la rassegna di dialoghi e incontri che l’Associazione Culturale Bottega Errante propone nell’estate udinese grazie al contributo del Comune di Udine e al sostegno della Biblioteca Joppi, arriva all’ultimo appuntamento ai Giardini del Torso. Si riprenderà poi a settembre con una passeggiata, un reading e due incontri dedicati al tema del confine.

L’ultimo appuntamento è per sabato 3 agosto alle 9.30 ai Giardini del Torso di Udine con lo scrittore Roberto Weber che presenterà il romanzo “L’uomo che parlava alle statue” in dialogo con la giornalista Margherita Reguitti e Matteo Pegoraro studente del Liceo Percoto.

In “L’uomo che parlava alle statue” Roberto Weber scrittore, sondaggista e tra i fondatori dell’istituto SWG, ricostruisce la storia della famiglia Weber-Kosovel. Un libro intimo che a partire da una storia famigliare, metafora della storia del Novecento, ricostruisce la complessità di una città-mondo come Trieste e delle sfaccettature che caratterizzano un territorio di confine.

La colazione è offerta dalla Caffetteria Al Vecchio Tram. In caso di maltempo gli eventi si terranno alla Caffetteria Al Vecchio Tram, piazza Garibaldi 15. L’ingresso è libero e gratuito.

Gli eventi sono realizzati in collaborazione con Bottega Errante Edizioni, ANPI, Liceo Caterina Percoto e Caffetteria Al vecchio tram. Per maggiori informazioni: www.bottegaerrante.it