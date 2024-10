Debutta “Guerriere” incontro in realtà virtuale tra tre eroine del Friuli e d’Italia

Tre donne come tante, ma che nel momento più difficile della loro vita hanno scelto di lottare per la pace e la libertà. Tre esempi di coraggio e impegno civile quantomai attuale. Tre eroine, che pur non essendosi mai incontrate tutte insieme, ora dialogheranno grazie alle moderne tecnologie per raccontare gesta, esperienze, drammi e speranze. In poche parole le storie di tre “guerriere” del Novecento.

S’intitola proprio “Guerriere” il nuovo progetto di SimulArte, che in questo modo mette assieme il vissuto di tre grandi donne della storia del Friuli e di tutto il Paese: Cecilia Deganutti, Bruna Sibille-Sizia e Paola Del Din, l’unica ancora in vita.

È così che in un cortometraggio per la regia di Marco Fabbro, le voci delle tre “guerriere”, impersonate da tre giovani attrici, Caterina Bernardi, Letizia Buchini, Giulia Cosolo, si fonderanno assieme in un’esperienza unica e immersiva proposta dal 23 al 27 ottobre a Udine e in quattro comuni dell’hinterland: Tavagnacco, Povoletto, Buja e Reana del Rojale, tutti luoghi che hanno vissuto la Resistenza. Il documentario, della durata di 20 minuti, verrà proiettato per ogni giornata a ingresso gratuito in diverse repliche su prenotazione.

Un’immersione a 360° per 38 repliche in cinque comuni

Il pubblico sarà immerso nel dialogo con le tre donne attraverso un visore Oculus, che, una volta indossato, trasporterà lo spettatore nel lontano 1945, sul “campo di battaglia”, idealmente la montagna, luogo in cui le diverse fazioni partigiane organizzarono la Resistenza.

Cinque, si diceva, i comuni attraversati dalla storia delle tre “guerriere”. A Udine l’appuntamento è mercoledì 23 ottobre nella Sala Florio di Palazzo Florio in via Palladio 8 con repliche alle 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 e 18″.

Il viaggio prosegue poi il 24 ottobre nella sala “Walter Ceschia” della biblioteca comunale di Tavagnacco in via Mazzini con repliche alle 9, 10, 11, 15, 16 17 e 18. Si prosegue il 25 ottobre poi a Povoletto nel foyer dell’auditorium comunale in via 25 aprile 1945 con repliche alle 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19. Sabato 26 ottobre, invece, l’appuntamento è nella sala polifunzionale della biblioteca comunale di Buja in via Santo Stefano, con repliche alle 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19. Chiusura domenica 27 ottobre nel foyer dell’auditorium Mons. Pagani di Reana del Rojale in via Jacopo Tomadini, con repliche alle 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19. Come ricordato, tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria sul sito www.simularte.it/guerriere, via email all’indirizzo biglietteria@simularte.it o via telefono al numero 432 1482124.

Lungo l’elenco dei partner che hanno collaborato a vario titolo nel progetto prodotto da SimulArte da un’idea di Sara Bronzin e scritto da Martina Delpiccolo ed Enrico Maso: i Comuni di Povoletto, Reana del Rojale, Tavagnacco, l’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, l’Università degli Studi di Udine. “Guerriere”, inoltre, vede la collaborazione della Civica Accademia d’Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine e di Artificio associazione culturale e si avvale inoltre del sostegno della Regione e del Comune di Udine.