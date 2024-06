Domani manifestazione studentesca per la Palestina a Udine

Venerdì 7 giugno alle ore 14:30, appena fuori da Palazzo Antonini – Maseri, in via Petracco, 6, le rappresentanti del Comitato per la Palestina – Udine incontreranno il prorettore per discutere le richieste di boicottaggio accademico contro Israele. “Siamo riuscite a instaurare questo dialogo grazie all’occupazione di Palazzo Antonini, che persiste da più di 10 giorni. si legge in una breve nota del comitato, questo venerdì quindi scendiamo in piazza in solidarietà al popolo palestinese e in supporto alle compagne in contrattazione con il prorettore. Porta la tua tenda, porta la tua voce, prendiamo posizione davanti alle violenze di genocidio e apartheid! si legge in conclusione nella nota.”