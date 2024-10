Ecomuseo di Fagagna, venerdì 11 si presenta “Il tempo delle erbacce” di Stefano Montello

L’osteria è da sempre il luogo deputato alla socialità, dove ci si racconta e si ascolta, uno spazio in cui anche il tempo sembra rallentare. Su queste lunghezze d’onda nasce l’iniziativa “Conversazioni in osteria”, promossa dall’Ecomuseo “Il Cavalîr” di Fagagna e articolata in incontri di libri e autori, momenti per conoscere chi scrive e approfondire tematiche legati al territorio. E l’osteria di Cjase Cocèl è proprio il luogo perfetto: una delle sale più affascinanti della struttura museale fagagnese, che con questi eventi emerge dal suo passato e acquista nuova vita sotto le luci della contemporaneità. Venerdì 11 ottobre alle 20.30 si parte con la presentazione del volume “Il tempo delle erbacce” di Stefano Montello. A introdurre l’autore a e dialogare con lui sarà Cristina D’Angelo.

“Il tempo delle erbacce” è, come recita il sottotitolo, un “piccolo trattato di filosofia agreste” nel quale l’autore espone le proprie riflessioni sul mondo d’oggi utilizzando come metafore e simboli elementi vegetali, in particolare le erbacce, le cosiddette piante infestanti, che troviamo un po’ ovunque, dai campi ai giardini. Un interessante viaggio tra le contraddizioni, le speranze e le fragilità dell’uomo dei nostri tempi, delineato con un linguaggio originale e coinvolgente.

Stefano Montello si presenta come “un contadino sociale e musicista”: dall’età di vent’anni conduce, infatti, un’azienda agricola di proprietà che gli permette di vivere continuando a suonare e scrivere. Come musicista, è fondatore del gruppo friulano FLK e ha scritto testi e collaborato con artisti provenienti dal jazz, dal folk e dalla musica d’autore. Tra le sue pubblicazioni: Manuale ragionato per la coltivazione dell’orto (Forum), Le opere e i giorni in una fattoria sociale (Bottega Errante) e il più recente Gli anni di Camel Suite (Forum).

Per informazioni tel 0432.801887, 351.9656319 Ecomuseo “Il Cavalîr” Via Lisignana 22 Fagagna. Ingresso libero.