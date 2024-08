Festeggiamenti agostani a Cimolais (PN)

La Cimoliana, tradizionale marcia non competitiva in Val Cimoliana tenutasi a luglio, ha inaugurato il calendario estivo di Cimolais, che si prospetta ricco di eventi e attività promosse dal Comune e dalle associazioni del luogo.

Si inizia con la compagnia teatrale Anà-Thema di Udine, che approderà a Cimolais il 9 agosto con la rappresentazione de “Il Gatto e La Volpe”, una rilettura in chiave ironica di due personaggi iconici de “Le Avventure di Pinocchio”; uno spettacolo che diverte sia grandi che piccini.

Il 10 agosto sarà inaugurata la mostra “Musicisti di ieri e di oggi”, a conclusione del lavoro di ricerca svolto sul campo dall’associazione Intorn al Larin al fine di raccontare la grande passione per la musica che da sempre caratterizza i cimoliani, con canzoni e video in parlate locali. L’associazione Intorn al Larin, in collaborazione con l’ecomuseo Lis Aganis, guiderà lungo il mese di agosto i Percorsi dello spirito, alla riscoperta degli antichi percorsi rogazionali lungo i sentieri di fondovalle.

L’11 agosto si terrà come ogni anno il Mercatino delle Cose Belle lungo le vie del paese, e a partire dalle 9.30 sarà possibile visitare l’orto botanico Paolo Filippin.

Il 14 agosto, oltre al torneo di volley “No Pasa Nada” prenderà il via il tradizionale Palio dell’Assunta, durante il quale si sfideranno Chi de Narthon e Chi de Bressa. Lo stesso giorno ci sarà il torneo dei Pulcini d’Oro, aperto a tutti i bambini e le bambine della Valcellina. Alla sera, i festeggiamenti proseguiranno con una serata cabaret tenuta dai comici dello Zelig Circus.

Il 16 agosto tornerà per il secondo anno “Coloron Thimolei”, la corsa colorata che prevede 5 km di percorso lungo le vie del paese, a cura del CAI Cimolais.

Non mancheranno le serate musicali: le note di Stereolive, Abbashow, Bottle of Smoke, Menlove Beatles, Jolly Blu e Portil Blues si propagheranno per il paese durante le serate ferragostane. Da domenica 11 agosto fino a domenica 18 agosto sarà inoltre attivo un fornitissimo chiosco in piazza, ricco di cibi e bevande per tutti i palati, con un menù variegato e specialità diverse ogni sera.

Una Montagna di Gusti, fiera dedicata ai prodotti tipici della montagna con stand enogastronomici e artigianali, chiuderà il calendario estivo il 15 settembre: un modo per salutare la bella stagione in compagnia e divertimento, circondati dalle Dolomiti Patrimonio UNESCO che incorniciano le nostre valli.