Film “La stanza accanto” di Almodovar proiezione con dibattito al Visionario sul fine vita organizzato dall’Associazione Luca Coscioni

l’Associazione Luca Coscioni organizza un dibattito sul fine vita al Cinema Visionario. Venerdì 20 dicembre alle 20:30 prima della proiezione delle 21:30 del film di Almodovar “La stanza accanto” la Cellula di Udine dell’Associazione Luca Coscioni sarà presente al cinema Visionario (zona bookshop di fronte alla biglietteria) per un dibattito pubblico sul fine vita per confrontarsi su come costruire una società più libera e rispettosa delle scelte di ciascuno. Il film tratta il tema con delicatezza e pragmatismo. Lo stesso regista ha affermato “I miei personaggi sono sempre stati liberi di vivere. In questo film dico che devono anche essere liberi di morire, se la vita diventa qualcosa di insopportabile.” Relatrici le Coordinatrici della Cellula di Udine Raffaella Barbieri e Cristina Rainis. Sarà possibile anche ricevere informazioni sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento.