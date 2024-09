Fine Vita: Pozzo-Bullian, lunedì 30 incontro pubblico a Martignacco

Lunedì 30 settembre alle 20.30 nel centro civico di Torreano di Martignacco (Udine) si terrà un incontro pubblico sul tema del fine vita, per portare all’attenzione dei cittadini la situazione in Fvg e in Italia. Interverranno i consiglieri regionali Massimiliano Pozzo (Pd) ed Enrico Bullian (Patto per l’Autonomia-Civica Fvg) insieme ai consiglieri comunali di Martignacco, Roberto Busolini e di Pagnacco Michele Zanello, all’avvocato Laura Zanutti e al medico Enrico Barboni.

«La nostra è la terra di Loris Fortuna, con le battaglie sul divorzio, sull’aborto e appunto anche sul fine vita. A 40 anni dalla scomparsa, attendiamo ancora che il Parlamento, già richiamato dalla Corte Costituzionale, legiferi però sul fine vita. Abbiamo a più riprese portato, come opposizioni, il tema in Consiglio regionale, prima con una mozione e poi con il sostegno alla proposta di legge regionale di iniziativa popolare promossa dall’associazione Luca Coscioni» affermano Pozzo e Bullian, ricordando che a ottobre il Consiglio regionale sarà nuovamente chiamato a esprimersi attraverso il “Voto alle Camere”, «una sorta di mozione – spiegano – che, se approvata, porterebbe la richiesta direttamente sul tavolo di Giorgia Meloni e dei presidenti di Camera e Senato».