Francesca Tandoi, pianista e vocalist, talento della scena jazz internazionale, presenta il nuovo album al Teatro Pasolini di Cervignano

La pianista/vocalist Francesca Tandoi è uno dei talenti più interessanti della scena jazz internazionale: sarà in concerto al Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli, giovedì 14 novembre (ore 20:45), secondo appuntamento della stagione musicale curata da Euritmica.

Indiscussa rising star del jazz, Francesca Tandoi pianista virtuosa, vocalist elegante, ottima compositrice e straordinaria band leader, vanta ormai da anni un percorso costellato di successi in tutto il mondo ed è acclamata dalla critica e dal pubblico internazionale.

Ha collaborato con artisti di fama internazionale e negli ultimi anni è stata la formula in trio ad esserle più congeniale, permettendole una libertà espressiva ad ampio raggio in cui mantiene ben saldo il legame con la tradizione jazzistica ma con la mente proiettata verso il futuro. Le sue performance sono state definite “un’esplosione di swing” e il suo pianismo, energetico ed elegante, allo stesso tempo.

Al Pasolini presenta il suo nuovo album Bop Web, disco composto quasi interamente da brani originali, scegliendo però di riarrangiare e reinterpretare due grandi classici della musica internazionale: “Overjoyed” di Steve Wonder, unico brano cantato dell’album, e “Agua de beber” di Tom Jobim, donando alle composizioni una veste più moderna e ricercata. Come nel disco, Francesca Tandoi sarà accompagnata dal vivo da Matheus Nicolaiewsky al basso e Sander Smeets alla batteria.

Monty Alexander la definisce “una pianista dotata di un eccelso gusto musicale e senso dello swing. Ha una voce raffinata, è capace di comporre melodie indimenticabili e di arrangiare in maniera estremamente sofisticata”; secondo David Alston “possiede una tecnica pianistica a dir poco perfetta e di un incredibile senso dello swing. Il pubblico è totalmente ammaliato dal suo modo di suonare.”

Francesca Tandoi si trasferisce giovanissima in Olanda dove si diploma cum laude al Royal Conservatory of The Hague e al Codarts Conservatory of Rotterdam.

In pochissimi anni di carriera inizia a portare la sua musica in giro per il mondo suonando in alcuni fra i più importanti jazz festival, teatri e jazz club come il North Sea jazz festival, Umbria jazz, Cork jazz, Breda jazz, Amsterdam Arena Stadium e molti altri in USA, Indonesia, India, Giappone, Sud Africa, Russia e in tutta Europa. Appare in oltre venti incisioni discografiche, tre delle quali come pianista del quartetto del celebre sassofonista Scott Hamilton.

