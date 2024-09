Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) sulla ciclabile tra Tolmezzo e l’Alpe Adria

“Appare paradossale ipotizzare un conflitto tra chi promuove le ciclabili e chi promuove le ferrovie storiche, come l’associazione OdV Vecchi Binari in Carnia. Sono due portatori di interesse irriducibili e altrettanto importanti per chi vuole promuovere una valorizzazione sostenibile della montagna. Questo fu anche il senso di una nostra interrogazione all’Assessore Almirante che mirava a studiare una soluzione che non fosse così inutilmente costosa per la realizzazione del collegamento ciclabile tra Tolmezzo e l’Alpe Adria. Attualmente il progetto prevede una complessa ‘sarcofagazione’ dei binari. Purtroppo la questione fu liquidata in fretta. Oggi dalle dichiarazioni del Consigliere Mazzolini emerge non solamente l’allungamento dei tempi per la pista ciclabile, ma il completo disinteresse per la valorizzazione delle linee ferroviarie storiche che invece costituiscono non solo un patrimonio culturale ma anche un’opportunità di mobilità sostenibile. Esprimiamo il nostro disappunto riguardo ad una gestione così incerta della montagna che alla fine non accontenta nessuno.”

Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.