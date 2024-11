I Tystnaden, storica band del nord-est venerdi al Lupus in Fabula di Nimis

Il 29 novembre 2024, il Lupus in Fabula, situato in Via San Gervasio 44 a Nimis (Udine), ospiterà il concerto dei Tystnaden, storica band del nord-est Italia attiva dal 1999. Il gruppo, noto per la sua energia e maturità artistica, presenterà il suo ultimo album, *The Black Swan*. L’opera combina riff incisivi e atmosfere raffinate, rivelando una marcata sensibilità melodica. Il titolo del disco si ispira al concetto del “Cigno Nero”, elaborato dal filosofo e matematico Nassim Nicholas Taleb, che rappresenta gli eventi rari e imprevedibili capaci di trasformare la realtà. Ad aprire la serata saranno i Final Stage, giovane formazione alternative metal della provincia di Venezia. Con un’età media di soli 18 anni, i Final Stage sono composti da Giorgia Romanin (voce e tastiere), Mattia Papapietro (basso e voce), Andrea Zilli (chitarra e voce) e Davide Romanin (batteria e voce). Le influenze musicali della band spaziano dall’alternative e nu metal di Evanescence e Papa Roach al progressive rock dei Pink Floyd, fino all’heavy metal degli Iron Maiden. L’evento è riservato ai soci dell’associazione Lupus in Fabula. Per partecipare, è necessario seguire la procedura di iscrizione e prenotazione: 1. Iscriversi online al link: https://wallyfor.com/iframepass/index.php?code=5724.

L’iscrizione deve essere effettuata in anticipo, in quanto non sarà possibile iscriversi sul posto.

Prenotare il proprio posto per l’evento tramite il link: https://wallyfor.com/eventi/index.php?idev=1658.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a associazionelupusinfabula@gmail.com.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del metal italiano, all’insegna di sonorità potenti ed evocative.