Il 21 giugno parte Confronti targata Circolo Arci Nuovi Orizzonti

L’estate (e l’autunno!) targata Circolo Arci Nuovi Orizzonti non poteva che avere un nome significativo e in linea con gli obiettivi che da sempre si propone di promuovere il Circolo stesso. Nel vocabolario Treccani alla voce confronto si legge: “Confronto è l’operazione di confrontare qualcosa, cioè di mettere vicine due persone o cose per trovarne le somiglianze e le differenze, o anche per valutarne le caratteristiche, paragonandole (…).

Nel linguaggio politico, e con significato figurato, la parola confronto si usa in riferimento a un incontro tra sostenitori di idee e di programmi diversi, che ha come obiettivo non la vittoria di una delle parti ma la possibilità di dare vita a un dialogo aperto, sereno ed equilibrato.

Attraverso “incontri-confronti” con e tra linguaggi e generi artistici diversi tra loro, che vengono da lontano, presentazioni di libri e conferenze con chi si è interrogato sul tema del confronto, indagando su somiglianze e differenze tra linguaggi e stili diversi, alla ricerca di punti di incontro e di divergenza,… i prossimi mesi saranno ricchissimi di “contaminazioni”. Sembra che lo scontro, soprattutto violento, sia diventata l’unica modalità con cui interagiamo, nel reale e nel virtuale, a livello di singolo individuo, di gruppo, tra stati. Anche se tutti sappiamo che la strada migliore per avvicinare posizioni lontane e ideologie contrapposte sia il confronto, sembra non ci sia la capacità di opporsi a fratture ideologiche, che inquinano il dialogo, disperdono il buon senso ed enfatizzano le diversità.

Ad ogni serata/evento si cercherà di comprendere le ragioni dell’altro, per mettere alla prova criticamente le convinzioni di tutti i presenti, per avvicinare le posizioni e giungere all’accordo condiviso o almeno a un rispetto reciproco. Samanta Franz, la Presidente del Circolo, spiega così la scelta di portare avanti questa tematica con convinzione, anche attraverso la costruzione, pur impegnativa, di un ricco calendario di eventi che ci terrà compagnia fino ad ottobre inoltrato: “Ovviamente partiamo dal dire grazie al Comune di Udine per il sostegno che ci permette di dare continuità alla rassegna estiva che quest’anno prende il nome di CONFRONTI. È un modo per proporre attività durante i mesi estivi nel quartiere di cui facciamo orgogliosamente parte, cercando però di portare, oltre al divertimento e all’allegria, anche lo stimolo a mettersi nei panni degli altri. In questi ultimi anni stiamo vivendo, nella vita politica, culturale, ma anche nella socialità di tutti i giorni, a una polarizzazione sempre più esacerbata e violenta, di cui tutti subiamo gli influssi negativi. Speriamo, nel nostro piccolo, che questi incontri ci possano aiutare a cercare un sano confronto con gli altri. Crediamo che riconoscere le differenze con la giusta prospettiva e – perché no – curiosità di conoscenza potrà, in futuro, fare una grande differenza. Vi aspettiamo quindi nel nostro parco (siamo ai Rizzi, in via Brescia 3) per scoprire, attraverso musica, cinema, teatro, libri, nuovi punti di vista per vecchi conflitti, nuovi confronti per dare forza a vecchie questioni.” L’Assessore alla Cultura del Comune di Udine Federico Pirone sottolinea: “Il Circolo Nuovi Orizzonti dei Rizzi fa un lavoro enorme per aggregare, diffondere cultura, sostenere famiglie e territorio e lo fa dal lontano 1969 con grande entusiasmo e capacità. I quartieri, anche grazie alle attività di volontariato e associazionismo come quelle proposte dal Circolo, crescono, maturano, si evolvono. Il valore della cultura passa anche da qui. Saranno quattro mesi ricchi di eventi, pensati per tutte le fasce di età, e noi, come Amministrazione Comunale, non potevamo che sostenere e promuovere questo bel progetto che punta ad un confronto quotidiano sempre civile e onesto.”

Partiamo da qui.

Il 21.6.2024 e il 28.06.2024 dalle 18:30, con due lezioni concerto dal titolo “TRA MUSICA E CINEMA” con Benedetto Parisi, regista e musicista che illustrerà, attraverso vari esempi, come la musica contribuisce alla narrazione cinematografica. Il 28 giugno ad accompagnarlo ci sarà anche Enrico Baldini per una seconda lezione-concerto indimenticabile.

Il programma rientra tra gli eventi UdinEstate 2024, con il contributo del Comune di Udine.