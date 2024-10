Il Montasio alla manifestazione dei grandi formaggi DOP “Caseus Veneti” e del “Festival delle DOP Venete”

Il Montasio Dop tra i protagonisti della manifestazione-concorso Caseus Veneti dove si incontra il meglio del comparto caseario italiano con svariati appuntamenti tra cooking show, degustazioni guidate, mostra-mercato, concorsi e molto altro ancora.

Sabato 5 e domenica 6 ottobre 2024 dalle 10 alle 19 a Villa Contarini a Piazzola sul Brenta in provincia di Padova, un’occasione unica per scoprire e gustare il meglio della tradizione casearia, tra eccellenze locali e nazionali, in un contesto storico e affascinante. Quest’anno la manifestazione Caseus Veneti si unisce al “Festival delle DOP” per offrire ancora più eventi ed attività al pubblico.

Tra le numerose eccellenze a spiccare il Montasio DOP, uno dei formaggi simbolo del Friuli Venezia Giulia e del Veneto orientale, che sarà al centro di degustazioni guidate e cooking show, permettendo ai visitatori di scoprirne la versatilità e le diverse qualità in base ai tempi di stagionatura.

Nella mattinata di sabato 5 ottobre, a partire dalle 9.30, le premiazioni del concorso Caseus Veneti dedicato alle produzioni venete, 386 formaggi in gara (27 Bellunesi; 30 Padovani; 164 Trevigiani; 10 Veneziani; 112 Vicentini; 43 Veronesi) e del Concorso Nazionale Formaggi di Fattoria con 89 formaggi iscritti da tutta Italia, seguirà poi il taglio del nastro inaugurale.

Questi gli appuntamenti in programma dedicati al formaggio Montasio Dop:

Sabato 5 ottobre

Ore 14.30 presso lo Stand “Casa Veneto” a cura di Veneto Agricoltura e dell’ente certificatore CSQA ci sarà un incontro a tema sul formaggio Montasio e sul relativo sistema di garanzia e di certificazione. A seguire assaggio guidato del formaggio Montasio Dop.

Ore 15.00 nell’Area Pizza, preparata per mano della Scuola Italiana Pizzaioli, la specialità italiana con il Montasio Dop.

Ore 17.00 invece il Cooking show con la straordinaria presenza dello Chef olandese Sander Wildenberg dello JOLA’ di Jesolo.

Domenica 6 ottobre

Ore 12.00 presso lo Stand “Casa Veneto” a cura di Veneto Agricoltura e dell’ente certificatore CSQA ci sarà un incontro a tema sul formaggio Montasio e sul relativo sistema di garanzia e di certificazione. A seguire assaggio guidato del formaggio Montasio Dop.

Ore 12.30 i visitatori potranno assaporare il Frico gigante di Montasio realizzato dall’Associazione Gruppo Amici de La nostra famiglia di Sterpo

Ore 13.00 è prevista la degustazione guidata del formaggio Montasio Dop con i responsabili tecnici del Consorzio Montasio Elena Mitri e Luca Menegoz che accompagneranno l’assaggio illustrando le sue caratteristiche e i valori di sostenibilità economica e sociale che rappresenta fin dalla sua nascita.