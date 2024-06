Il segretario regionale di Sinistra Italiana Sebastiano Badin sul risultato elettorale

“Alleanza Verdi e Sinistra conquista un risultato straordinario e si conferma ancora una volta sopra la soglia di sbarramento dopo essere già entrata in Consiglio Regionale in Friuli Venezia Giulia, così il segretario regionale di Sinistra Italiana Sebastiano Badin che prosegue, AVS ormai è una realtà consolidata, non cambia nome/simbolo/leader ad ogni tornata elettorale ed elegge rappresentanti ad ogni livello, da quello comunale, regionale a quello nazionale ed europeo. Il centrosinistra del futuro, che non può che essere unito contro questa destra dai progetti eversivi, non può fare a meno di Alleanza Verdi e Sinistra. Con il voto oltre ogni aspettativa ad Alleanza Verdi Sinistra i cittadini non hanno solo eletto eurodeputati, ma hanno liberato Ilaria Salis dalle galere dell’autocrate Orban, ribadendo ancora una volta che l’antifascismo è un valore fondante della nostra Repubblica. Abbiamo lanciato un segnale chiaro: basta con la sinistra timida che gioca di rimessa, andiamo all’attacco per salari più alti e un ambiente più sano per tutte e tutti. Il popolo del centrosinistra vuole la pace, la giustizia sociale e la giustizia climatica.

Come Alleanza Verdi e Sinistra ci batteremo in ogni luogo per guadagnare la fiducia di chi, giustamente disilluso dalle solite politiche che favoriscono i soliti noti, non va più a votare”. “Ci tengo a ringraziare personalmente Emanuel Oian che si è speso per una campagna elettorale serrata in tutto il nordest nonostante i soli 26 anni d’età, conclude Badin, e ringrazio tutti gli iscritti e attivisti che hanno permesso questo importante traguardo. Sono sicuro che nel futuro consolideremo il risultato in Friuli Venezia Giulia a partire dai nostri candidati di queste elezioni amministrative”