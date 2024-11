Il Tatuaggio della farfalla il nuovo romanzo di Attilio Piovano approda in Friuli Tre presentazioni con l’autore

Ben tre le presentazioni del nuovo romanzo di Attilio Piovano Il tatuaggio della farfalla (Gremese editore, 2024) nei prossimi giorni in Friuli.

Letture a cura di cynthia burzi, voce recitante, in dialogo con l’autore.

E in particolare:

Mercoledì 13 novembre 2024 ore 17.30

Caffè San Marco 1793

Largo Boiani, 5

Cividale del Friuli

Mercoledì 13 novembre 2024 ore 20.30

Hic Caffè Letterario

Via Don Bosco, 165

Gorizia

Giovedì 14 novembre 2024 ore 17

Caffetteria da Romi_Al Vecchio Tram

Piazza Garibaldi, 15

Udine

L’autore stesso, musicista e musicologo oltre che scrittore interviene al pianoforte con frammenti, citazioni, interagendo con la voce recitante nella forma del melologo.

Il tatuaggio della farfalla

Due giovani donne, Venezia e Lisbona. La fotografia e la pittura di azulejos, l’amore per l’arte, l’acqua che si riflette nelle due personalità, la solitudine e la fame d’amore.

Tra le crepe di un rapporto contrastato in un crescendo narrativo incalzante da noir psicologico, la quotidianità delle due giovani si sgretola in un vortice di follia dal quale nessuno uscirà indenne.

Musicologo, musicista e scrittore Attilio Piovano (Torino, 1958) ha al suo attivo svariati libri; in particolare si ricorda il saggio dedicato a Ravel per Mursia (1995, nuova edizione RCS 2018 e altra nuova edizione Mursia 2022), i racconti musicali Il segreto di Stravinskij (2006) e L’uomo del metrò – Piccole storie di musicisti grandi (2020). Di spicco poi anche i racconti La stella amica (2002), L’Aprilia blu (2003), Sapeva di erica, di torba e di salmastro (2009) e la recente raccolta di racconti surreali Il quadrifoglio meccanico (2023). È coautore inoltre di saggi e volumi.

Laurea in lettere, studi in Composizione, diplomi in Pianoforte e Musica corale e direzione di coro, critico musicale, ha collaborato tra gli altri con La Scala, Opéra Liège, Rai, Teatro Regio di Torino, La Fenice ecc. Docente di Storia della Musica da 39 anni, è titolare al Conservatorio di Torino ed ha collaborato con workshop e master alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino. Organista e membro di giuria in concorsi letterari e musicali, è stato direttore artistico dell’OFT. È citato nel Dizionario di Musica Classica (Rizzoli).

Inoltre si segnala che in veste di musicologo Attilio Piovano, espressamente invitato dalla Direzione artistica del Teatro Nuovo Giovanni da Udine nel tardo pomeriggio di giovedì 14 novembre 2024 e precisamente alle ore 18,30 presso il Ridotto del Teatro stesso terrà una conversazione dal titolo “Prendi Nota – Dalle Tuileries a Central Park”, conversazione introduttiva al concerto serale (ore 20,30) della Chamber Orchestra of Europe, direttore Sir Antonio Pappano, pianista Bertrand Chamayou, musiche di Darius Milhaud, Maurice Ravel, George Gershwin e Leonard Bernstein.